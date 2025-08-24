Édito – Incivisme, ou quand les mots de Tahar Ben Jelloun fâchent

Par Ali Bouzerda

Il est des voyages qui vous font voir votre pays autrement.

À Séoul, dès l’arrivée à l’aéroport, tout semble couler naturellement : contrôle d’identité rapide, récupération des bagages en un instant, chariots disponibles et gratuits à portée de main. Pas de bousculades, pas de cris, pas de bagagistes s’arrachant le moindre geste. Dans les files de taxis, chacun attend son tour, paisiblement. Ici, la patience n’est pas une contrainte mais une habitude, un art silencieux.

Au Japon, la minutie devient presque cérémoniale. Déposer sa poubelle au mauvais endroit ? Un voisin rappellera doucement à l’ordre. Monter les escaliers de la gare ? Toujours par la droite, même si la gauche est vide et qu’une foule attend à côté. Dans les escalators, chacun se range spontanément à droite pour laisser le passage aux plus pressés.

Manquer de respect à ses aînés, trahir la confiance, tricher ou mentir est considéré comme un sacrilège. Celui qui commet une telle faute est rapidement ostracisé, mis à l’écart de la société — sans pitié ni lui chercher des excuses —, comme un pestiféré.

Ironie du sort, ces valeurs de respect, de discipline, de loyauté et d’honnêteté sont pourtant au cœur même de l’Islam et de nos traditions ancestrales.

Au Pays du Soleil Levant, dans les trains, on ne parle pas à voix haute ; les téléphones restent muets ; les écouteurs isolent chacun dans son respect pour l’autre. Même les enfants apprennent vite : ma fille raconte qu’à Tokyo, lors d’un dîner, trois petites filles âgées de 3 à 11 ans l’ont interrompue au moment de décrocher son smartphone pour lui rappeler à l’unisson : « On ne répond jamais au téléphone à table. »

Dans un parc, la plus jeune attend patiemment son tour pour la balançoire, au même titre que tous les autres. La discipline et le self-control s’enseignent dès le plus jeune âge, pas autrement.

Sur une route de montagne embouteillée, pas un klaxon, pas de moto zigzaguant entre les voitures, pas de policier : seule l’autodiscipline règle le trafic.

+ Le Japon, ou la discipline des gestes +

Dans une récente chronique publiée sur Le360.ma, Tahar Ben Jelloun écrivait simplement : « Les Marocains ont perdu le sens du respect. » Quelques mots qui ont suffi à embraser les réseaux sociaux. Certains l’ont applaudi pour sa lucidité ; d’autres l’ont jugé sévère, trop éloigné pour comprendre. Mais, au-delà de la polémique, la vérité saute aux yeux.

Notons toutefois une maladresse de l’écrivain : l’appel lancé aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) à boycotter leur pays en 2026. Une bourde, ou plutôt une erreur de jugement : car une telle mesure reviendrait à couper une source vitale de devises pour l’économie nationale. Et ce n’est pas par cette menace qu’on arrivera à changer les mentalités.

En fait, l’essentiel est ailleurs. Dans nos rues, nos files d’attente, nos interactions sociales, le civisme s’effrite comme un vieux mur. Trottoirs encombrés, espaces publics maltraités, mobilier urbain dégradé. Le code de la route est trop souvent ignoré, considéré comme optionnel. Au feu rouge, les échanges se font parfois à coups de vulgarité, surtout parmi certains automobilistes et chauffeurs de taxi.

Le sourire se fait rare, alors qu’il ne coûte rien. La politesse est devenue une flagornerie. Le respect, sélectif. Et les premières victimes sont les femmes, les personnes âgées, les plus fragiles.

Les mots de Tahar Ben Jelloun ne sont pas des reproches : ce sont des reflets dans un miroir. Ils renvoient l’image d’un pays magnifique, mais qui oublie parfois que sa grandeur repose autant sur ses habitants que sur ses paysages. Le civisme n’est pas un détail : il est le ciment de notre vie collective.

Un sondage du Centre marocain pour la citoyenneté (CMC), réalisé entre le 10 février et le 13 mars 2025 auprès de 1 173 personnes dans toutes les régions du Royaume, dresse le même constat.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

57 % des Marocains jugent le civisme « faible » dans leur pays ;

seulement 3 % estiment qu’il est satisfaisant ;

61 % dénoncent le non-respect du code de la route ;

46 % pointent l’indiscipline dans les files d’attente.

Le CMC souligne également que 52 % estiment que les femmes ne reçoivent pas le respect qu’elles méritent, et près d’un cinquième déplorent un manque d’égards envers les personnes âgées et handicapées.

In fine, disons qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire. Il existe bel et bien des leviers pour changer les comportements et les mentalités : l’éducation dès l’école, la transmission familiale, les campagnes de sensibilisation, l’exemplarité de chacun.

Le civisme n’est pas un luxe. C’est un art de vivre fragile et nécessaire, que ce pays mérite de pratiquer chaque jour.

Article19.ma