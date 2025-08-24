La fable « Le Coche et la Mouche » de Jean de La Fontaine, publiée en 1678, semble faire un « Zzz » ou bourdonnement continu, plus strident que jamais, dans les oreilles de nos législateurs (Parlement) et gestionnaires de la vie publique (gouvernement).

L’expression « la mouche du coche » désignait chez La Fontaine toute créature humaine qui se croit indispensable, prétend au mérite, s’attribue la réussite d’autrui. La « mouche du coche » prétend que les chevaux du coche n’arrivent à remonter une pente sablonneuse que grâce à ses bourdonnements encourageants et efficaces à cet effet. Chez les humains, cette mouche prend les traits d’un « Monsieur Je-Sais-tout » persuadé que ses avis ou contributions sont décisifs, sont la clé de la réussite des actions ou projets des autres… « Empty vessels make most noise » (« les récipients les plus vides sont les plus bruyants »), disent les Anglais… « Ainsi certaines gens, faisant les empressés / S’introduisent dans les affaires : / Ils font partout les nécessaires, / Et, partout importuns, devraient être chassés », écrit La Fontaine dans sa 9ᵉ fable du livre VII.

Si vous êtes visiteur invétéré ou addict de la jungle nationale du numérique (réseaux « asociaux », blogs, plateformes et sites de particuliers), votre mémoire doit avoir emmagasiné une foultitude de visages de rhéteurs, de phraseurs qui s’écoutent parler et que le numérique a sortis de l’anonymat, les uns plus bourdonnants que les autres. Certains, depuis un terroir local, d’autres depuis des « repaires » lointains… Leur bourdonnement est composé, bien sûr, de toutes les fausses notes possibles : le faux, la rumeur non fondée, le factice, moult avatars d’IA, tissage par l’insulte, la diffamation, le machisme, le sexisme, le racisme, l’extrémisme, la violence, le ridicule, l’obscène… Une atmosphère de mouches irrespirable, insupportable, énervante. C’est le prix imprévu de notre accès à Internet il y a une trentaine d’années !

La liberté d’expression a bon dos… pour les mouches et leurs éleveurs

Ce foyer, ou ces foyers, de mouches nichés dans le numérique, d’aucuns les comptabilisent sur le compte de la « liberté d’expression ». Opération paraissant d’autant plus « normale » pour eux que cela est de l’avis fort puissant des grands du numérique, de toute la High Tech des GAFAM, les Zuckerberg, Bezos, Musk, etc. Appuyés et sponsorisés politiquement par l’empereur Donald Trump 2. Autrement dit, ces mouches rhéteurs (« Khatibs » du numérique) rejoignent subrepticement les rangs des journalistes, se pavanent dans la même caserne de défense de la « liberté d’expression ». Une « mère des libertés » défendue depuis des lustres par les journalistes professionnels, avec des valeurs d’humanité, une éthique, une déontologie et une mission de service public.

Nos mouches du coche numérique prédatent cette liberté d’expression en la délestant de toute valeur morale, de toute norme de droit, de tout commandement d’éthique, de toute règle professionnelle au service de la vérité si fondamentalement utile pour le public et respectueuse de la dignité et de l’intelligence humaines.

Les journalistes sont ainsi assaillis, dans leur métier et leur vocation, par ces mouches du numérique. Comble du drame, nos législateurs et gouvernants de la chose publique profitent de cette mutation pour que, enfin, soupirent-ils en cachette, il devienne possible de désarmer les journalistes, arcboutés rageusement sur leur « liberté d’expression », ce qui empêche de les amadouer, de les inféoder, de les manipuler, de les faire taire à défaut d’en faire des laudateurs corruptibles ou même rémunérés publiquement et officiellement (merci « Seigneur Covid » pour les salaires du « parti unique » à multiples couleurs politiques, coalition gouvernementale oblige !).

La supercherie est simple : autant les mouches du digital pullulent et vrombissent et sont décriées par le citoyen usager, par la société et, au besoin parfois inévitable, par sa justice, autant il est possible pour nos « horlogers gouvernants » de réserver le même sort aux journalistes « teigneux, dérangeants, systématiquement critiques, dangereusement trop curieux, opiniâtrement résistants, trop robustes professionnellement »… Et ce, en les incorporant avec les mouches du numérique qui pullulent sur la toile !

Ainsi devient-il facile de rogner la liberté d’expression des journalistes, puisqu’elle devient délavée, diluée dans la liberté sauvage du numérique qui, elle, est condamnable par tous.

C’est ce à quoi nous assistons en 2025, à ce tour de passe-passe joué par l’attelage de notre gouvernance, planifié pour cibler le journaliste professionnel qui, par vocation et par professionnalisme, gêne… Il suffit donc de le présenter semblable aux innombrables mouches du coche numérique pour diminuer de sa force et de sa superbe, voire pour lui clouer le bec ou arracher les ailes !

Recette facile à réussir par la loi, pour intégrer le journaliste professionnel dans la fable de La Fontaine et armer de fouets plus durs et plus intimidants tous les cochers qu’on préfère voir trôner aux commandes de l’exercice par les professionnels de cette liberté, mère de tous les soucis irritants pour l’establishment politico-économique.

Vraiment myope celui qui ne voit pas dans cette stratégie la véritable cible : l’opinion publique qu’on ne veut surtout pas voir devenir un jour mature et vrombissante, plus que toutes les mouches élevées pour ce funeste dessein.