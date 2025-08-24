Par Abdelkader Chaoui **

Le romancier marocain d’expression française Tahar Ben Jelloun n’a rien dit de « subversif » au sens strict. Il n’est pas un opposant politique, tenu par l’allégeance et l’obéissance – conscientes ou non – à toutes les autorités dites « légitimes », qu’elles reposent sur un consensus national ou qu’elles soient dictées par des conjonctures politiques face à des adversaires réels ou potentiels.

Depuis son installation en France au début des années 1970, Ben Jelloun n’a évoqué le Maroc que lors de séjours ponctuels, à travers des textes empreints de folklore et d’exotisme, qui lui ont largement profité.

Jamais l’écrivain ne s’est attaqué, même par provocation, à l’autorité religieuse – qu’elle soit officielle ou issue des mouvements de prédication – ni à la nature constitutionnelle de l’État marocain, fondé sur la Commanderie des croyants et le rite malékite.

Autrement, il aurait connu le sort de nombreux critiques : accusations, censures et parfois arrestations, surtout dès lors que l’écriture est perçue comme une atteinte au sacré ou à l’institution monarchique.

Mais, à rebours de son profil habituel, Ben Jelloun vient de franchir une ligne sensible : non pas politique ou religieuse, mais sociale et nationale.

Dans ses chroniques [NDLR dans Le360.ma], il a repris, sans prudence ni recul, le discours largement tenu cet été par les plus de deux millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE) venus passer leurs vacances au pays : une indignation mêlée de colère face au contraste entre leur pays d’origine et leurs terres d’accueil, qu’il s’agisse des prix, de l’accueil aux frontières, des services administratifs, ou encore des comportements commerciaux jugés abusifs.

« Le Maroc est devenu plus agaçant qu’avant »

Ben Jelloun a ainsi résumé l’expérience de nombreux visiteurs : « Le Maroc est devenu plus agaçant qu’avant ». Il évoque les « arnaques quotidiennes », les « prix excessifs des repas », le coût du passage maritime, ou encore les hôtels dits « cinq étoiles » aux services indigents. Des propos qui, selon l’auteur de l’article, rejoignent le vécu d’une large partie de la classe moyenne marocaine.

L’écrivain va plus loin encore en dénonçant « le vol et la corruption à tous les niveaux de l’économie et de l’administration ». Et, dans un appel inédit et provocateur, il écrit : « Boycottez le Maroc en 2026. Cessez vos transferts d’argent jusqu’à ce que le pays devienne ce qu’il doit être ». Une exhortation perçue comme une incitation au « boycott touristique » , qui pourrait coûter au Maroc l’équivalent des 17 milliards de dirhams envoyés par les MRE en 2024, soit 7,7 % du PIB.

Une critique sociale, plus qu’économique

Selon Abdelkader Chaoui, l’écrivain n’a pas livré une analyse économique en bonne et due forme, mais plutôt un constat social sur le pouvoir d’achat et les inégalités. Sa comparaison entre la France et le Maroc révèle moins une opposition de systèmes qu’une différence fondamentale : le Maroc reste prisonnier d’une logique de dépendance, où la modernité s’accompagne d’une voracité spéculative, transformant tout en marchandise, souvent déconnectée de sa valeur réelle.

L’appel de Ben Jelloun traduit, en réalité, un désenchantement moral et politique : « manque de respect envers les citoyens », « grossièreté omniprésente », « exploitation touristique », écrit-il.

Un cri d’alarme, interprété par l’auteur comme une mise en garde : si le Maroc ne change pas de cap, il fera face à une crise sociale et politique profonde, menaçant son projet d’État moderne et démocratique.

Une hostilité ancienne, amplifiée

La virulente campagne qui s’est abattue sur Tahar Ben Jelloun n’est pas nouvelle. Elle vient, aujourd’hui comme hier, de tous horizons. La gauche culturelle et politique lui reprochait déjà d’avoir rompu avec la revue Souffles et ses compagnons poètes lorsqu’il choisit Paris en 1974.

Aujourd’hui, ses détracteurs l’accusent d’être un écrivain francophone « folklorique », étranger aux véritables combats sociaux et politiques du Maroc.

Mais cette fois, les réactions ont été d’une rare violence : on l’a excommunié de la nation, de la religion, de la citoyenneté, de la modernité et même du droit à l’écriture et à la pensée libre.

Une campagne révélatrice, des contradictions d’un pays où les réseaux sociaux servent moins le débat démocratique que la stigmatisation de toute voix discordante.

** Abdelkader Chaoui, romancier, journaliste, et ancien diplomate

* Cette chronique a été publiée en arabe le 24 août 2025 dans le journal londonien Al-Araby Al-Jadeed (al-araby.co.uk)



