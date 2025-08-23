— Mohamed Zeitouni, 19 ans, traverse à la nage vers Ceuta « faute de perspectives » au Maroc, dit-il.

La presse espagnole a révélé l’histoire de Mohamed Zeitouni, jeune défenseur marocain de 19 ans formé au Moghreb de Tétouan, qui a pris une décision « suicidaire » : traverser la mer à la nage pour rejoindre l’enclave de Ceuta.

Selon El Faro de Ceuta, le joueur a risqué sa vie en tentant la « harga » ( bruler les ponts derrière lui ), après avoir quitté son club après un ras-le-bol.

« Le défenseur restait depuis plusieurs mois sans percevoir son salaire au sein de son club, tandis que plusieurs de ses amis avaient déjà réussi à s’installer en Espagne. Il a donc choisi d’entreprendre un voyage incertain, en plus de le faire seul », souligne le site espagnol.

Actuellement, Zeitouni réside actuellement dans un centre d’accueil temporaire pour migrants dans l’enclave de Ceuta.

+ Colère accumulée après des mois sans paie +

Comparé par le quotidien espagnol au défenseur français William Saliba (Arsenal) pour son style de jeu et sa solidité, Zeitouni continue de s’entraîner individuellement malgré sa situation précaire, espérant attirer l’attention d’un club local ou européen.

Lauréat du championnat marocain des moins de 18 ans avec le MAT, le joueur possède un gabarit imposant et la polyvalence d’évoluer en défense centrale comme au milieu récupérateur, des qualités qui pourraient séduire une équipe prête à lui offrir une nouvelle chance.

Article19.ma