— Perquisition chez John Bolton dans une affaire de documents classifiés

Le FBI a perquisitionné vendredi matin la résidence du Maryland et le bureau de Washington de l’ancien conseiller à la sécurité nationale du président Donald Trump, John Bolton, dans le cadre d’une enquête de haut niveau portant sur des documents classifiés.

Des agents fédéraux se sont présentés à son domicile de Bethesda à 7h00, sur ordre du directeur du FBI, Kash Patel, selon un responsable de l’administration Trump cité par The Post. Ils se sont ensuite rendus à son bureau de Washington, mais n’y sont entrés qu’après l’obtention d’un mandat délivré par un juge en fin de matinée, selon le New York Post.

+ Soutien constant du Polisario et de l’Algérie +

Pour rappel, Bolton a été un soutien constant du Polisario et de l’Algérie dans le dossier du Sahara. Dans les années 1990, il a mené des actions de lobbying pour « un référendum d’autodétermination » et a même été avocat-conseil du Polisario à Washington en 1997.

Ambassadeur américain à l’ONU (2005-2006), il a continué à défendre une lecture stricte des résolutions en faveur de « l’autodétermination ». Enfin, en tant que conseiller à la sécurité nationale de Trump (2018-2019), il a tenté de relancer le projet qui lui a été dicté par Alger, mais il a échoué car la communauté internationale a déjà opté pour le plan d’autonomie pour le Sahara, proposé par le royaume du Maroc.

“Personne n’est au-dessus de la loi”

“NO ONE is above the law… @FBI agents on mission”, a écrit Patel dans un message énigmatique publié sur X au moment de l’opération.

John Bolton n’a pas été arrêté et n’est, à ce stade, poursuivi pour aucun crime, a précisé le responsable.

Interrogé vendredi matin, Donald Trump a déclaré : « Ce n’est pas un homme intelligent, mais il pourrait être un homme très antipatriotique. Nous allons le découvrir.»

Le raid a été déclenché à l’initiative de Kash Patel, le président affirmant n’avoir eu aucune connaissance préalable de l’opération : « Je ne sais rien, je viens de le voir ce matin… J’ai dit à [la ministre de la Justice] Pam [Bondi] et au groupe : ‘Je ne veux pas savoir, mais vous devez faire ce que vous avez à faire’. »

Il a ajouté : « Je pourrais être au courant. Je pourrais être celui qui initie [l’opération] — et je suis en réalité le premier responsable de l’application de la loi — mais je pense que c’est mieux ainsi. »

Fin de l’accès aux privilèges de sécurité

Sous la première administration Trump, une enquête criminelle avait été ouverte sur les révélations supposées de Bolton dans son livre de 2020, The Room Where It Happened, accusé de contenir des secrets d’État. Cette procédure avait été abandonnée sous l’administration Biden, « pour des raisons politiques », selon un haut responsable

D’après des sources citées par The Post, l’actuelle enquête dépasse le cadre du livre et s’inscrit dans une « affaire plus vaste de fuites classifiées », susceptible d’inclure des transmissions d’informations à des clients étrangers ou à des médias.

Bolton, 76 ans, est en conflit ouvert avec son ancien patron depuis son limogeage en septembre 2019. Il est régulièrement apparu sur CNN pour critiquer la politique étrangère et sécuritaire de Trump.

De retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump a rapidement retiré à Bolton son habilitation de sécurité ainsi que la protection du Secret Service.

Vendredi matin, alors que les agents du FBI étaient encore dans sa maison, le compte X de Bolton publiait un message critiquant l’approche de Trump face à la guerre de la Russie en Ukraine. On ignore s’il s’agissait d’une publication programmée, relève le New York Post.

Article19.ma