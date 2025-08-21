— Objectif déclaré : s’emparer du principal bastion urbain du Hamas

L’armée israélienne (IDF) a annoncé, ce jeudi, avoir lancé les premières étapes de l’opération visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza et tenir déjà ses abords, tout en appelant 50.000 à 60.000 réservistes en renfort. L’état-major décrit la ville comme un « bastion » du Hamas et prépare une manœuvre terrestre d’ampleur, appuyée par des frappes aériennes et d’artillerie soutenues.

Dispositif militaire : montée en puissance graduelle

Selon des responsables militaires et la presse internationale, notamment RFI et Reuters. des dizaines de milliers de soldats sont mobilisés, avec la perspective de plus de 100.000 engagés à terme autour et dans la ville. Des unités opèrent déjà dans ou aux abords de Zeitoun, Shejaiya, Sabra et Jabaliya, avec des ordres d’évacuation adressés aux civils dans plusieurs secteurs du nord.

Chronologie récente : du feu vert politique au déclenchement opérationnel

Le 8 août, le cabinet de sécurité a validé le plan présenté par le Premier ministre Benyamin Nétanyahou pour reprendre Gaza Ville dans le cadre d’une re‐prise de contrôle graduelle. Les 20–21 août, l’IDF a officialisé l’entrée dans la phase préliminaire (frappes, raids, prises de positions périphériques) en amont d’une poussée terrestre plus large.

Jeudi, des frappes massives et des tirs d’artillerie ont visé plusieurs quartiers densément peuplés. Des raids au sol sont signalés en lisière urbaine, tandis que des colonnes blindées prennent position pour boucler les accès et couper les axes intérieurs. Des affrontements se poursuivent autour de Jabaliya et dans le secteur de Zeitoun.

Front politique et diplomatique : cessez-le-feu en suspens

Alors qu’un schéma de trêve a été discuté via l’Égypte et le Qatar, Hamas affirme avoir accepté une proposition et attend la réponse d’Israël. Nétanyahou maintient néanmoins la trajectoire militaire sur Gaza Ville, malgré des critiques internationales et internes, notamment des familles d’otages inquiètes pour le sort des captifs.

Le ministère de la Santé à Gaza fait état de plus de 62.000 morts et 152.000 blessés. en majorité des femmes et des enfants depuis octobre 2023, chiffre en hausse avec les bombardements des 20–21 août.

Les Nations unies alertent sur un risque de « transfert forcé » à grande échelle si l’offensive pousse près d’un million de personnes vers le sud, et sur l’effondrement d’infrastructures civiles déjà exsangues (eau, électricité, hôpitaux).

L’armée dit vouloir accroître l’aide tout en menant l’opération, une promesse jugée peu crédible par les agences humanitaires au vu de l’intensité des frappes et des restrictions d’accès. Les hôpitaux du sud signalent déjà un afflux de blessés et de déplacés en provenance de Gaza Ville.

Enjeux opérationnels : durée et coûts attendus

Des sources militaires et médiatiques préviennent que la prise et la tenue d’un milieu urbain comme Gaza Ville pourraient s’étendre sur plusieurs mois, avec des coûts humains élevés et un risque d’attrition face à des unités Hamas éclatées, tunnels et IED. La séquence actuelle ressemble à une « phase 1 » d’attrition (feu massif + raids) avant une « phase 2 » d’occupation de secteurs, îlot par îlot.

L’ONU et plusieurs capitales (dont Paris) appellent à une désescalade et avertissent d’une aggravation majeure de la crise. Washington maintient son soutien à Israël, tout en réitérant des mises en garde sur la protection des civils.

Perspectives

À court terme, l’encerclement actif et la pression de feu devraient se poursuivre, avec des incursions plus profondes dans les quartiers centraux.

Selon nombreux, observateurs, l’issue dépendra du calendrier politique israélien (arbitrages gouvernementaux, pression intérieure des familles d’otages), de la résilience militaire du Hamas intra-muros, et d’un éventuel cadre de cessez-le-feu négocié par l’Égypte et le Qatar.

À Washington, le président Trump, principal soutien de Netanyahou et de sa politique de colonisation, semble avoir d’autre chats à fouetter.

