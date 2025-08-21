— Une querelle familiale au grand jour

La disparition de Cheikh Jamal Qadiri Bouchaïch a ouvert une crise inédite au sein de la zaouïa Qadiriyya Bouchaïchiyya, l’une des plus influentes confréries soufies du Maroc et du monde islamique. Ses deux fils, Mounir et Mouaad, s’affrontent désormais pour la succession, chacun revendiquant la légitimité d’hériter de la « baraka » et du leadership spirituel. Ce conflit, qui a éclaté au grand jour, bouleverse les fidèles et fragilise l’image d’une institution longtemps considérée comme un bastion de stabilité.

Une succession disputée entre deux frères

Selon le site arabophone rabatoday.mma, Mounir, l’aîné, fort de son parcours académique et soutenu par des références explicites de son père défunt, s’est imposé comme héritier naturel aux yeux d’une partie des disciples. Mais Mouaad, le cadet, bénéficie d’appuis solides, notamment dans les milieux d’affaires liés à la zaouïa, qui voient en lui un leader plus proche des adeptes et capable de moderniser la confrérie. L’affrontement a quitté les cercles privés pour devenir un sujet de débat public, mettant en lumière des luttes de pouvoir rarement exposées dans l’univers du soufisme marocain.

Une lettre au Roi qui attise les tensions ?

Dans une démarche inédite, la veuve de Cheikh Jamal, ses sœurs et plusieurs de ses enfants ont adressé une lettre au roi Mohammed VI, réaffirmant leur attachement à la « désignation jamilienne » de Monir comme successeur. Loin d’apaiser les tensions, cette initiative a creusé le fossé familial et suscité la réaction d’autres branches de la famille Bouchaïch, notamment celles d’Ahfir (40 kms d’Oujda), considérées comme berceau historique de la confrérie. Des fidèles militent désormais pour redonner à ce fief originel une place centrale dans le rayonnement de la zaouïa.

+ Les Karkariyya, grands bénéficiaires de la crise +

En parallèle, la confrérie Karkariyya, dirigée par Cheikh Fawzi al-Karkari depuis la ville d’al-Aroui, dans le Rif, à 14 kms de Nador, profite de cette fragilisation.

Connue pour son expansion rapide à l’international, notamment aux États-Unis où son cheikh a participé à des activités académiques à l’Université de Chicago, la Karkariyya attire de plus en plus de disciples. Son signe distinctif, le « vêtement multicolore », est devenu un marqueur identitaire fort, contribuant à son succès médiatique et à l’essor d’un tourisme religieux dans la région d’al-Aroui.

Plusieurs sources confirment même que des disciples européens de la Bouchaïchiyya se tournent désormais vers cette voie soufie émergente.

Un avenir « incertain » pour la Bouchaïchiyya

À la croisée des chemins, la Bouchaïchiyya doit surmonter ses divisions pour préserver l’héritage spirituel laissé par Cheikh Hamza et prolongé par son fils Jamal. Si la réconciliation échoue, le risque est grand de voir l’influence historique de la confrérie s’effriter au profit de rivaux dynamiques comme la Karkariyya. La question demeure : les sages de la zaouïa parviendront-ils à sauver l’unité de la confrérie ou le paysage soufi marocain s’apprête-t-il à entrer dans une nouvelle ère de recomposition des équilibres, estime rabatoday.