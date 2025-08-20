Sahara – Le Japon réaffirme, pour la 3ème fois, sa non-reconnaissance de l’entité séparatiste lors du Sommet de la TICAD-9

Dans un message fort et clair adressé à l’Afrique et aux Nations Unies, le Japon a réitéré, pour la troisième fois en l’espace de deux jours, sa position constante de non-reconnaissance de l’entité séparatiste. Cette réaffirmation est intervenue dès l’ouverture du Sommet de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD-9), mercredi à Yokohama.

Une clarification solennelle de la diplomatie japonaise

Dès l’entame des travaux et en prélude aux débats, le ministre japonais des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, a livré une déclaration solennelle au nom de son gouvernement. Il y a souligné que « la présence d’une entité non reconnue par le Japon en tant qu’État ne saurait affecter la position du Japon quant au statut de cette entité ».

Cette précision a constitué l’unique point de fond de son allocution liminaire, en dehors des amabilités d’usage. Par ce geste, Tokyo a adressé un signal sans équivoque quant à la constance de sa position, tout en rejetant les tentatives visant à instrumentaliser des éléments séparatistes pour détourner un sommet dédié au développement du continent africain.

Une position réaffirmée à 3 reprises

La déclaration de mercredi s’ajoute à deux autres prises de position similaires. La veille, lors de la réunion ministérielle d’ouverture, M. Iwaya avait déjà tenu à préciser que « la présence dans cette réunion de toute entité que le Japon ne reconnaît pas comme État n’affecte en rien la position du Japon concernant le statut de cette entité ».

De même, la réunion des hauts fonctionnaires préparatoire à la TICAD-9, également tenue mardi à Yokohama, avait été marquée par une clarification ferme du Japon, réitérant son refus de reconnaître l’entité séparatiste.

La diplomatie japonaise a tenu à souligner qu’elle n’avait adressé aucune invitation à l’entité en question. Tokyo a précisé avoir convié uniquement « les pays avec lesquels le Japon entretient des relations diplomatiques », tout en rappelant que c’est la Commission de l’Union africaine qui a pris l’initiative d’inviter l’ensemble de ses membres.

Le Maroc participe à la TICAD-9 à travers son ambassadeur au Japon, Mohamed Rachad Bouhlal. Selon les organisateurs, cette édition, placée sous le thème « Co-créer des solutions innovantes avec l’Afrique », vise à harmoniser les objectifs de développement de l’Union africaine (UA) avec ceux de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

Le Sommet entend également renforcer les partenariats en matière d’innovation technologique entre le Japon et l’Afrique, tout en explorant de nouveaux marchés dans les domaines de la transition numérique, du développement durable et de l’inclusion sociale.

Une vitrine économique : le TICAD Business Expo

En marge des débats, le « TICAD Business Expo » réunit 196 entreprises et organisations japonaises, dont 107 petites et moyennes entreprises (PME). Les exposants y présentent leurs innovations autour de huit secteurs stratégiques : infrastructures, santé publique, chaînes de valeur agroalimentaires et culture populaire, entre autres.

Article19.ma