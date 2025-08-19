Inflation – Maroc : Légère baisse en juillet, mais hausse de près de 1 % sur un an (HCP)

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une baisse symbolique de 0,1 % en juillet 2025 par rapport au mois précédent, selon les chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan (HCP).

Ce recul minime s’explique principalement par une diminution des prix alimentaires (–0,5 %), partiellement compensée par une hausse des produits non alimentaires (+0,2 %).

Aliments en recul, carburants en hausse

La baisse des prix alimentaires est portée par les légumes (–4,7 %), suivis des fruits (–0,9 %), des huiles et graisses (–0,5 %), du pain et céréales (–0,3 %) et des viandes (–0,1 %).

En revanche, certains produits ont vu leurs prix grimper, notamment le lait, fromage et œufs (+2,7 %), le café, thé et cacao (+0,6 %) et les poissons et fruits de mer (+0,4 %).

Côté non alimentaire, la hausse est due essentiellement aux carburants, dont les prix bondissent de 3,5 %.

Des variations selon les villes

Les baisses les plus marquées de l’IPC ont été relevées à Meknès (–0,7 %), Guelmim (–0,6 %) et Laâyoune/Settat (–0,5 %). À l’inverse, des hausses ont été observées à Errachidia (+0,8 %), Al Hoceima (+0,4 %) et Tétouan (+0,2%).

En comparaison avec juillet 2024, l’IPC affiche une progression de 0,5 %. Cette évolution reflète une hausse de 0,9 % des prix alimentaires et de 0,2 % des prix non alimentaires, avec de fortes disparités : une baisse de 2,9 % pour le transport contre une augmentation de 3,4 % pour la restauration et l’hôtellerie.

L’inflation sous-jacente – qui exclut les produits à prix volatils et les tarifs réglementés – a reculé de 0,1 % sur un mois, mais reste en hausse de 0,9 % sur un an.

Article19.ma