Solidarité – Le Roi ordonne l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire à Gaza

Le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza, a indiqué lundi soir le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette aide comprend environ 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments, destinés en priorité aux catégories vulnérables, notamment les enfants et les nourrissons, précise le communiqué.

Comme lors des précédentes opérations, l’acheminement se fera par voie aérienne afin d’assurer une livraison rapide et directe aux bénéficiaires à Gaza, souligne la même source.

Selon le ministère, cette initiative traduit la solidarité constante du Souverain avec le peuple palestinien et son engagement à atténuer les souffrances des populations civiles dans la bande de Gaza.

Article19.ma