Terrorisme – Arrestation de deux présumés djihadistes en Catalogne grâce à l’appui de la DGST (Vidéo)

Sécurité. La coopération antiterroriste entre Rabat et Madrid a permis l’arrestation de deux jeunes hommes de 24 et 26 ans à Vallfogona de Balaguer, en Catalogne, pour leurs liens présumés avec le terrorisme.

La Police nationale espagnole, avec l’appui de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a interpellé jeudi dernier deux suspects dans la province de Lérida, rapporte Europa Press.

Selon un communiqué de la Police espagnole, ce lundi, ils sont poursuivis pour « auto-endoctrinement, endoctrinement actif terroriste et collaboration ».

L’enquête, ouverte depuis un an et demi, avait identifié l’un d’eux comme récidiviste et fortement radicalisé. Les perquisitions menées à leurs domiciles ont permis de saisir plusieurs dispositifs informatiques actuellement en cours d’analyse.

🚩Detenidas dos personas vinculadas al terrorismo yihadista en #Lleida 🚔Uno de los detenidos, reincidente, publicaba de forma continuada contenidos de #DAESH 👮Este hecho junto a la voluntad de desplazarse a zona de conflicto, provocaron su detención el pasado jueves pic.twitter.com/YoJ20RABEa — Policía Nacional (@policia) August 18, 2025

Article19.ma