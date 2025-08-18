Opération Marhaba 2025 : le billet fermé, une mesure unifiée dans tous les ports marocains et espagnols pour garantir la fluidité du passage

À l’instar des autres ports marocains et espagnols participant à l’Opération Marhaba de cette année, l’autorité portuaire du port Tanger Med a adopté le système du billet à date et heure fixes (billet fermé) comme condition essentielle pour accéder au port durant la période du 1er au 31 août 2025.

Cette mesure, appliquée depuis cinq ans dans les ports de Tanger Ville, Tarifa, Nador et Ceuta occupée, a été élargie cette année au port Tanger Med et à celui d’Algésiras. Elle vise à réguler le flux des voyageurs et à garantir la fluidité du passage, tout en tenant compte de la capacité d’accueil de la flotte maritime.

L’autorité portuaire oblige l’ensemble des voyageurs, en particulier les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, à confirmer les horaires de leurs traversées maritimes avant d’arriver au port, soit via les aires de repos de Tanger Med (entrée de l’autoroute à Tanger) ou de Ksar Sghir, soit à travers les applications, sites web et services clients des compagnies maritimes. Elle a également appelé à programmer les voyages en dehors des périodes de forte affluence, notamment les samedis, dimanches et la dernière semaine du mois d’août.

Dans le cadre de ces mesures, l’autorité portuaire, en coordination avec l’ensemble des intervenants, a mis en place des dispositions opérationnelles garantissant la fluidité du trafic et la réduction des délais des procédures frontalières et douanières, grâce à la mobilisation continue des éléments de la Direction générale de la sûreté nationale, de l’Administration des douanes et impôts indirects, ainsi que des autorités locales.

Par cette organisation rigoureuse, le port Tanger Med continue de consolider sa position en tant que hub majeur pour le passage des voyageurs dans des conditions organisées et sécurisées, accompagnant ainsi la dynamique croissante de l’Opération Marhaba année après année.

Article19.ma