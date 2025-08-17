Édito – Le gouvernement Bibi et le mirage du « Grand Israël » : une nouvelle Nakba en marche ?

Par Ali Bouzerda

Pour les Palestiniens, le spectre d’une nouvelle Nakba hante chaque déplacement forcé, chaque maison détruite, chaque vie fauchée par la guerre menée sans pitié par les troupes israéliennes. Les vieux démons refont surface, et l’illusion d’un « Grand Israël » se transforme en cauchemar collectif. Mais ce projet impérial, élaboré par Netanyahou et ses alliés de l’extrême droite, bâti sur l’expropriation et la violence, ne pourra jamais garantir la paix ni la sécurité. Il ne peut qu’ouvrir la voie à de nouvelles tragédies, dont Gaza est déjà le théâtre brûlant.

Flashback. L’entretien accordé récemment par Netanyahou (Bibi) à la chaîne i24NEWS a mis en lumière une vision inquiétante. Le Premier ministre israélien a affirmé se sentir investi d’une « mission historique et spirituelle » : réaliser le projet du « Grand Israël ». Ce concept, aussi ancien que controversé, dépasse le simple cadre territorial : il incarne une idéologie expansionniste aux conséquences dramatiques pour les Palestiniens, déjà confrontés à un drame humanitaire sans précédent.

La Nakba – « catastrophe » – désigne l’expulsion de plus de 700 000 Palestiniens en 1948, lors de la création de l’État d’Israël avec la bénédiction des Britanniques… Villages détruits, familles déracinées, terres confisquées : ce traumatisme reste au cœur de la mémoire palestinienne. Depuis, chaque guerre a élargi le champ des déplacements forcés, de la guerre de 1967 à l’occupation actuelle de la Cisjordanie et au siège permanent de Gaza.

Le refus d’Israël de définir des frontières officielles a permis une expansion progressive : colonies, annexions de facto, confiscation des terres. Loin d’être un accident, ce processus répond à une logique nourrie depuis des décennies par certains courants du sionisme religieux et politique.

Le « Grand Israël » est un concept aux contours mouvants. Dans ses versions les plus radicales, il inclut non seulement la Cisjordanie et Gaza, mais aussi la Jordanie, le sud du Liban, le Sinaï égyptien et même une partie de la Syrie et de l’Irak. S’il peut sembler utopique, il guide néanmoins l’action de la droite et de l’extrême droite israéliennes au pouvoir, qui citent la Torah pour justifier l’annexion et la violence.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, figure de ce camp, l’a rappelé en poussant pour la construction de milliers de logements dans la zone E1, en Cisjordanie. Ce projet couperait le territoire palestinien en deux, rendant pratiquement impossible la création d’un futur État.

Gaza, l’épicentre d’une nouvelle tragédie

Depuis octobre 2023, Gaza est devenue le théâtre d’un drame humanitaire sans précédent. Près de deux millions de personnes ont été déplacées, des quartiers entiers rasés. Aujourd’hui, l’idée d’une occupation militaire permanente de la bande de Gaza circule au plus haut niveau de l’État israélien. Ce scénario équivaudrait à une nouvelle Nakba : une population déracinée une seconde fois, privée de toute perspective de retour.

Les témoignages venus de Jérusalem-Est et de Cisjordanie confirment cette tendance : expulsions, démolitions, répression quotidienne. Tout indique une volonté méthodique de réduire la présence palestinienne, au nom d’un objectif démographique affiché : maintenir une majorité écrasante de population juive dans les zones stratégiques.

Des discussions discrètes auraient lieu avec certains pays voisins, notamment le Soudan et la Libye, pour accueillir les futurs exilés de Gaza. Officiellement, le silence domine, mais cette préparation implicite souligne l’ampleur d’une crise humanitaire imminente que la communauté internationale semble incapable de prévenir.

Malgré l’indignation croissante de l’opinion publique américaine face aux violences à Gaza, Washington continue d’assurer un soutien militaire et financier indéfectible à Israël. Ce soutien rend possible l’occupation militaire, tout en isolant la diplomatie internationale dans sa tentative de freiner le projet de l’expansion coloniale.

À l’international, Israël s’expose à un isolement croissant. Plusieurs puissances occidentales, longtemps prudentes, envisagent désormais de reconnaître un État palestinien. Même des alliés traditionnels comme l’Allemagne commencent à hausser le ton contre la colonisation. À l’instar de l’Irlande, l’Espagne et la Norvège qui ont reconnu

la Palestine comme un “État souverain et indépendant”, plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada, ont annoncé leur intention de reconnaître officiellement l’État palestinien pour soutenir la solution à deux États, promouvoir un cessez-le-feu à Gaza et condamner les violences contre les civils palestiniens, marquées par des déplacements massifs et des destructions d’infrastructures essentielles.

D’autres pays menacent également de suivre cette voie si la situation continue de se détériorer. Ces positions traduisent une condamnation croissante des actions israéliennes, perçues comme crimes de guerre ou expropriations massives, et mettent le gouvernement Netanyahou sous pression, y compris de la part de ses alliés traditionnels, face à l’ampleur de la crise humanitaire à Gaza.

En s’accrochant à l’utopie du « Grand Israël », Netanyahou entraîne son pays dans une fuite en avant périlleuse. Non seulement ce projet piétine les droits historiques et légitimes du peuple palestinien, mais il menace aussi la stabilité de toute la région. Chaque maison détruite, chaque famille expulsée, chaque vie perdue rapproche Gaza et la Cisjordanie d’une tragédie comparable à la Nakba de 1948.

Pour les Palestiniens, ce n’est pas un simple conflit territorial : c’est une errance répétée, une dépossession qui se transmet de génération en génération. Et pour la communauté internationale, c’est un avertissement sévère : le silence et l’inaction face à une occupation militarisée et à l’expropriation massive ne feront qu’alimenter le chaos et la radicalisation.

Article19.ma