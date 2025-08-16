Maroc Digital 2030 – L’ambition d’un hub numérique régional (Média)

Le Maroc vient de franchir une étape décisive dans sa transition numérique. Cette année, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration a officiellement lancé la stratégie nationale « Maroc Digital 2030 », un plan ambitieux visant à faire du Royaume un hub régional de l’innovation et des technologies.

Conformément à la vision royale, « le rôle structurant du numérique dans la création d’emplois et d’opportunités d’investissement », cette feuille de route entend accélérer le développement social et économique du pays, affirme-t-on.

Deux piliers stratégiques

Selon la ministre, Mme Amal El Fallah Seghrouchni, le plan repose sur deux grands axes :

La digitalisation des services publics (e-Gov), avec l’objectif d’améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens et aux entreprises. Le Maroc vise à passer du 113ᵉ au 50ᵉ rang mondial dans l’« Online Services Index » des Nations unies d’ici 2030. Un portail unique des services publics en ligne ainsi qu’une généralisation des plateformes d’identité et de signature électroniques verront le jour.

Le développement de l’économie numérique, à travers la promotion de solutions « made in Morocco » et la création d’emplois à forte valeur ajoutée. La stratégie table sur 240 000 emplois directs et une contribution de 100 milliards de dirhams au PIB national à l’horizon 2030, notamment grâce à l’essor de secteurs comme l’intelligence artificielle.

Trois accélérateurs pour réussir

Pour concrétiser ces ambitions, trois leviers majeurs accompagneront la stratégie, selon Tech Africa News :

Les talents numériques, avec la formation de 45 000 diplômés par an d’ici 2030 ;

L’usage inclusif, pour garantir l’accessibilité des services digitaux à toutes les catégories sociales, y compris en zones rurales et pour les personnes en situation de handicap ;

Le cloud et la connectivité, en renforçant l’infrastructure nationale et en développant un cloud souverain capable de répondre aux besoins du public comme du privé.

Une démarche participative

Élaborée dans un esprit de co-construction, la stratégie « Maroc Digital 2030 » a mobilisé l’ensemble des parties prenantes : société civile, secteur privé et institutions publiques. Une dynamique collective qui illustre la volonté du Maroc de placer le numérique au cœur de son avenir.

