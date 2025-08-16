Kiosk / Insolite – À cause de la canicule : douche fraîche et repas glacés pour les pensionnaires du zoo de Rabat (Vidéo)

Alors que le Maroc traverse une vague de chaleur intense, le zoo de Rabat a déployé une « opération fraîcheur » destinée à ses 2.000 pensionnaires.

Fruits congelés pour les singes et les oiseaux, viandes glacées pour les lions de l’Atlas et les tigres, ou encore longues douches pour les éléphants : le dispositif vise à atténuer les effets de la canicule sur les animaux.

+ Un dispositif spécial pour protéger les 2.000 animaux des fortes chaleurs +

« Cette année, nous avons renforcé le dispositif pour mieux faire face aux fortes chaleurs », explique Walid Zeqaqui, technicien en chef du parc, cité par Le360. Sous la surveillance des soigneurs, les tigres, éléphants et autres espèces profitent visiblement de ces instants rafraîchissants.

Dirigé par Salma Slimani, le zoo de Rabat abrite 190 espèces réparties dans des écosystèmes reconstitués — savane, montagnes de l’Atlas, désert, forêt tropicale et zones humides. Considéré comme le plus grand parc zoologique du Maroc, il reste spécialisé dans la mise en valeur de la faune marocaine, saharienne et africaine.

+ Le Maroc en proie à une chaleur extrême généralisée +

Depuis le 15 août, le Royaume est frappé par une intense vague de chaleur avec des températures atteignant entre 39 °C et 47 °C, dans des régions allant de Guelmim à Ouezzane, en passant par Marrakech, Taroudant ou Fquih Ben Salah.

Parallèlement, certaines provinces du sud comme Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Aousserd enregistrent déjà des pics allant parfois jusqu’à 47 °C .

Article19.ma