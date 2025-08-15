Flash – Sourires et poignée de main entre Trump et Poutine en Alaska

— Retrouvailles chaleureuses

Événement. Plus de six ans après leur dernière rencontre, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont retrouvés vendredi à la base militaire d’Elmendorf-Richardson, à Anchorage (Alaska).

Descendant chacun de leur avion, les deux dirigeants ont échangé un large sourire et une poignée de main appuyée, M. Trump allant jusqu’à applaudir l’arrivée du président russe sur le tapis rouge, selon Sky News.

Pour rappel, leur précédent face-à-face remonte à juillet 2018 à Helsinki, en Finlande.

+ Image de cordialité sur fond guerre en Ukraine +



Depuis, les relations entre Washington et Moscou se sont fortement dégradées, marquées par l’annexion de territoires ukrainiens par la Russie, les sanctions occidentales et l’isolement diplomatique de Moscou.

Malgré ce climat tendu, M. Trump, qui brigue un retour à la Maison-Blanche, a maintenu un ton conciliant à l’égard de Vladimir Poutine lors de ses interventions publiques, suscitant la controverse aux États-Unis.

Cette image de cordialité intervient alors que la guerre en Ukraine entre dans sa quatrième année et que les efforts diplomatiques restent au point mort, ajoute la même source.

