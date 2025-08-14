Le Maroc, le Sahara et la « declassification » des archives franquistes : une énigme à plusieurs entrées

Il y a fort à parier que, tant à Rabat qu’à Madrid, l’impatience domine avant l’ouverture des archives espagnoles, qui pourraient éclairer certains pans méconnus de l’histoire entre les deux pays. Une histoire où la mémoire collective reste marquée par les controverses sur la question du Sahara.

En Espagne, le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez vient de prendre une décision historique. Fin juillet, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi prévoyant la déclassification progressive de documents confidentiels vieux de plus de soixante ans, datant de la période franquiste.

S’il est adopté, le texte pourrait entrer en vigueur dès la fin 2026, selon Jeune Afrique.

+ Contexte : la Marche Verte +

En novembre 1975, le roi Hassan II lance la “Marche Verte”, une mobilisation pacifique de 350 000 volontaires marocains marchant vers le Sahara alors sous administration espagnole, pour réaffirmer la souveraineté du Maroc sur ce territoire.

L’événement, survenu dans un contexte de fin de régime franquiste et de tensions internationales, précipite les négociations avec Madrid. Celles-ci déboucheront sur les Accords de Madrid du 14 novembre 1975, par lesquels l’Espagne accepte de se retirer, ouvrant une nouvelle page de l’histoire marocaine — mais aussi un long différend diplomatique avec le Front Polisario, soutenu par l’Algérie.

Article19.ma