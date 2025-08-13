Médecine – Maroc : première greffe rénale « incompatible ABO » réussie en Afrique

La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) a annoncé, mardi, avoir réalisé à Casablanca la première greffe rénale incompatible ABO sur le continent africain, une avancée médicale majeure.

Une opération pionnière. L’intervention a permis de transplanter un rein entre un donneur et un receveur de groupes sanguins différents.

Elle a mobilisé les services d’anesthésie-réanimation, de néphrologie, d’urologie, d’hématologie, d’immunologie, le Blood Center Mohammed VI et la chirurgie vasculaire, avec l’appui scientifique du professeur français Lionel Rostaing.

Moyens locaux, un savoir-faire marocain

« Cette opération est une première nationale et continentale rendue possible par les moyens humains, techniques et organisationnels de la Fondation », a déclaré le directeur général de l’hôpital, Abdelbar Oubaaz. Il a souligné que l’acte chirurgical a été intégralement réalisé par des médecins marocains.

La patiente, incompatible avec son donneur, a bénéficié d’une préparation d’un mois et d’une surveillance rapprochée. « Au 16ᵉ jour post-greffe, elle présente une fonction rénale normale et a définitivement arrêté la dialyse », a précisé Ramadani Benyouness, directeur de spécialité néphrologie.

Environ un quart des patients candidats à la greffe sont incompatibles sur le système ABO. Cette réussite ouvre de nouvelles perspectives pour la transplantation au Maroc et en Afrique.

Article19.ma