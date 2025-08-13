Drame – Marée humaine vers Ceuta : des dizaines de migrants tentent la traversée à la nage depuis le Maroc

Près de 100 personnes, dont plusieurs enfants, ont tenté samedi à l’aube de rejoindre à la nage l’enclave espagnole de Ceuta depuis les côtes marocaines, profitant d’un épais brouillard pour échapper à la vigilance des forces de sécurité.

Les autorités locales parlent d’une situation d’accueil « au bord de l’effondrement », a rapporté The Guardian britannique.

Un passage risqué, amplifié par le brouillard

Selon la délégation du gouvernement espagnol à Ceuta, sept enfants ont réussi à atteindre le rivage et ont été pris en charge par les services régionaux. La majorité des migrants ont été interceptés par les forces marocaines et la Guardia Civil espagnole, assistées par des vedettes de sauvetage.

Les candidats à la traversée doivent généralement contourner, à la nage, les longues barrières frontalières qui s’enfoncent dans la mer. Les passages groupés, souvent de nuit ou par faible visibilité, visent à saturer la surveillance maritime.

Une capacité d’accueil saturée

Le président conservateur de la ville autonome, Juan Jesús Rivas, a déclaré fin juillet que Ceuta était « totalement submergée » par le nombre de mineurs non accompagnés qu’elle héberge. L’enclave, qui ne couvre que 20 km², accueille 3 % des mineurs étrangers présents en Espagne.

Le porte-parole du gouvernement local, Alberto Gaitán, a indiqué que Ceuta héberge actuellement 528 mineurs étrangers pour une capacité officielle de seulement 27 places. Des plans de répartition vers d’autres régions espagnoles sont en cours, bien que contestés par certaines autorités régionales et partis politiques.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 572 personnes sont mortes ou portées disparues en 2024 en tentant de rejoindre l’Espagne depuis l’Afrique du Nord, dont sept enfants. Cette année, 155 décès ont déjà été recensés. Les naufrages impliquent souvent des embarcations précaires, mais aussi des traversées à la nage, comme celle d’un jeune Égyptien récemment secouru alors qu’il flottait sur une bouée gonflable.

Article19.ma