Solidarité – Le Maroc dépêche deux Canadair au Portugal pour lutter contre les incendies

Le Maroc a décidé d’envoyer deux avions bombardiers d’eau Canadair au Portugal, après l’activation par Lisbonne du mécanisme de coopération bilatérale à la suite de la panne de deux de ses propres appareils, a annoncé lundi le ministère portugais de l’Intérieur.

Les appareils marocains, attendus dans la journée de lundi, seront intégrés au dispositif aérien portugais jusqu’à la fin de la semaine. « Cette assistance intervient dans un contexte de pression maximale sur nos moyens aériens », souligne le communiqué du gouvernement.

+ Incendies et coopération +

Lisbonne avait d’abord sollicité l’Espagne, mais Madrid a décliné en raison de la multiplication des foyers d’incendie sur son propre territoire, conséquence directe d’une canicule persistante.

Contexte météorologique – L’Ibérie traverse depuis plus d’une semaine un épisode de chaleur extrême, avec des températures dépassant localement 44 °C en Estrémadure, Andalousie et Alentejo. Cette vague de chaleur, alimentée par une masse d’air saharienne, assèche les sols et favorise les départs de feu. En Espagne, plusieurs milliers d’hectares ont déjà brûlé dans les provinces de Zamora, Castellón et Malaga.

Le Portugal, qui a déjà enregistré en 2025 plus de 30 000 hectares détruits par les flammes selon l’Institut pour la conservation de la nature et des forêts (ICNF), compte sur l’appui international pour renforcer ses moyens aériens et terrestres.

Le Maroc dispose d’une flotte de six Canadair CL-415, régulièrement mobilisés pour des missions de lutte contre les feux de forêt dans la région méditerranéenne.

