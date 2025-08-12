Voix de Femmes 2025 : Tétouan s’apprête à vibrer au rythme des artistes féminines

— Une ouverture festive dans les rues

La 13ᵉ édition du Festival Voix de Femmes s’ouvrira le 14 août par une animation mobile traversant plusieurs quartiers de Tétouan, invitant le public à se joindre à la fête.

L’événement, organisé depuis 2008, s’impose comme un rendez-vous incontournable pour célébrer la diversité et la créativité féminine.

Des soirées qui mêlent générations et styles

Vendredi, la scène Al Matar accueillera Douaa Lahyaoui, étoile montante à la voix entre soul et pop orientale, et Kawtar Sadik, DJette et chanteuse aux influences électro et gnaoua, avant un final haut en couleur signé Zina Daoudia, icône du chaâbi.

Samedi, place à Jaylan, révélation pop-rap marocaine, suivie de la superstar arabe Diana Haddad.

Un engagement social affirmé

Au-delà de la musique, le festival déploiera du 18 au 20 septembre des actions solidaires : distribution de dons, caravane médicale “Santé pour tous” et activités sociales au profit des populations vulnérables.

“Qu’il s’agisse de création ou d’action solidaire, Voix de Femmes reste fidèle à son engagement culturel et humain”, souligne Karima Benyaich, présidente de l’association organisatrice.

Article19.ma