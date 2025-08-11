Controverse – « Conflit de succession » à la zaouïa Boutchichia : Maad refuse de serrer la main de son frère Mounir, désigné comme nouveau cheikh

Murmures. Le décès du cheikh Jamal Qadiri Boutchichi, chef de la confrérie qadiriya boutchichia, a déclenché une vive controverse au sein des disciples de la zaouïa, après l’émergence d’un conflit ouvert entre ses deux fils, Mounir Qadiri et Maad Qadiri, autour du droit de succéder à leur père à la tête de la confrérie.

Selon le site arabophone rabatoday.ma, la discorde entre les deux frères a atteint un niveau sans précédent, révélant un profond désaccord sur les visions et orientations au sein de la famille Boutchichia. Cette situation soulève des interrogations quant à l’avenir de la confrérie et à sa cohésion tant organisationnelle que spirituelle.

Des observateurs ont relevé que les funérailles de cheikh Jamal, organisées récemment, ont été marquées par l’absence notable de figures politiques et religieuses de premier plan — un contraste saisissant avec les obsèques de l’ancien cheikh Hamza Qadiri Boutchichi, auxquelles avaient assisté les plus proches conseillers du Roi, dont Fouad Ali El Himma, ainsi que plusieurs ministres et responsables politiques.

Par ailleurs, des sources ont rapporté que Maad, fils du défunt cheikh Jamal, a refusé de serrer la main de son frère, le cheikh Mounir, que la volonté de leur grand-père, le cheikh Hamza, et celle de leur père, le cheikh Jamal, désignaient comme leur successeur à la tête de la zaouïa. Un geste qui illustre l’ampleur de la fracture au sein de la famille.

Article19.ma