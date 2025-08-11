Actualité – La RAM renforce ses liaisons directes au départ de Marrakech vers la France et la Belgique

— La compagnie nationale relance quatre lignes et augmente ses fréquences sur Marseille et Bruxelles

Royal Air Maroc (RAM) annonce le renforcement de son réseau « point-à-point » avec la relance, à compter du 10 octobre 2025, de dessertes aériennes directes entre Marrakech et les villes françaises de Lyon, Toulouse, Nantes et Bordeaux. La compagnie augmentera également ses fréquences vers Marseille et Bruxelles.

Ces nouvelles liaisons s’inscrivent dans la stratégie de développement de RAM visant à mieux connecter les grandes destinations marocaines aux principaux marchés émetteurs européens, en particulier la France et la Belgique.

« Elles répondent aux besoins des diasporas marocaines et des touristes internationaux, tout en renforçant le positionnement de Marrakech comme destination stratégique », souligne Hamid Addou, PDG de Royal Air Maroc.

Calendrier et fréquences

Départs de Marrakech : 08h15 vers Toulouse (arrivée 11h45) et 15h20 vers Lyon (arrivée 19h20). Retours : Toulouse 12h45 – arrivée Marrakech 14h20 ; Lyon 20h20 – arrivée Marrakech 22h25. Marrakech–Toulouse et Marrakech–Lyon : deux vols hebdomadaires (lundis et vendredis).

Départ Marrakech 08h15 – arrivée Nantes 12h05 ; retour 13h05 – arrivée Marrakech 15h00. Marrakech–Nantes : deux vols hebdomadaires (mercredis et samedis) à partir du 11 octobre.

Départ Marrakech 17h10 – arrivée Bordeaux 20h40 ; retour 21h40 – arrivée Marrakech 23h20. Marrakech–Bordeaux : deux vols hebdomadaires (jeudis et dimanches) dès le 12 octobre.

Départ Marrakech 16h00 – arrivée Marseille 19h35. Marrakech–Marseille : fréquences additionnelles les mercredis et samedis.

Départ Marrakech 08h15 – arrivée Bruxelles 12h35. Marrakech–Bruxelles : fréquences supplémentaires les jeudis et dimanches.



Un réseau élargi

Ces lignes viennent s’ajouter à un réseau « point-à-point » déjà dense reliant directement plusieurs villes marocaines à des destinations européennes clés, telles que Paris, Barcelone, Londres, Amsterdam, Düsseldorf ou Francfort.

Avec cette expansion, RAM confirme son rôle de pilier du tourisme national et son engagement dans la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique à l’horizon 2030.

Article19.ma