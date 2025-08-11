Gaza – Testament du journaliste palestinien Anas Al-Sharif d’Al-Jazeera tué dans un bombardement israélien

— « Ceci est mon dernier message pour vous… Je vous confie la Palestine, je vous confie ma famille, n’oubliez pas Gaza. »

Le journaliste de la chaîne Al Jazeera, Anas Al-Sharif, a été tué dimanche soir lors d’une frappe israélienne visant une tente de journalistes installée devant la porte principale du complexe médical Al-Shifa, à Gaza.

Peu avant sa mort, Anas Al-Sharif avait laissé un poignant message testamentaire, qu’il avait demandé à rendre public après son décès. Ses mots reflètent la souffrance et la résilience de son peuple, ainsi que son profond attachement à sa famille et à sa patrie.

« Si mes mots vous parviennent, sachez qu’Israël a réussi à me tuer et à réduire ma voix au silence.

Paix et miséricorde de Dieu sur vous.

Dieu sait que j’ai donné tout ce que j’avais de force et d’énergie pour être un soutien et une voix pour mon peuple, depuis que j’ai ouvert les yeux dans les ruelles et les allées du camp de réfugiés de Jabalia.

Mon espoir était que Dieu prolonge ma vie pour que je puisse retourner avec ma famille et mes proches dans notre ville d’origine, Asqalan occupée (Al-Majdal), mais la volonté divine a précédé et son jugement s’est accompli.

J’ai vécu la douleur dans ses moindres détails, j’ai goûté à la souffrance et à la perte à maintes reprises, et malgré cela je n’ai jamais cessé de transmettre la vérité telle qu’elle est, sans falsification ni déformation, afin que Dieu soit témoin de ceux qui se sont tus et ont accepté notre mise à mort, de ceux qui ont étouffé nos souffles, et que les corps de nos enfants et de nos femmes n’ont pas émus, et qui n’ont pas arrêté le massacre que subit notre peuple depuis plus d’un an et demi. »

Le message, à la fois testament et cri de vérité, illustre la détermination d’Anas Al-Sharif à témoigner jusqu’au bout des violences subies par la population gazaouie.

هذه وصيّتي، ورسالتي الأخيرة.

إن وصلَتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي.

بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعلم الله أنني بذلت كل ما أملك من جهدٍ وقوة، لأكون سندًا وصوتًا لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقّة وحارات مخيّم جباليا للاجئين،… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Article19.ma