Nostalgie – Les anciens de la promotion 1988 du département francophone de l’ISJ se retrouvent à Rabat, après 41 ans

Sous le slogan « Après 41 ans, le scoop, c’est nous ! », la promotion 1988 du département francophone de l’Institut supérieur de journalisme (actuel Institut supérieur de l’information et de la communication – ISIC) a organisé, samedi, un grand rassemblement au siège de l’établissement à Rabat, renouant ainsi les liens entre ses anciens membres et ravivant la mémoire d’une génération marquante dans l’histoire de la formation journalistique au Maroc.

Selon le site arabophone klamkom.com, l’ initiative revient au professeur et éminent expert en médias Jamal Eddine Naji, reprise et portée par un comité d’organisation composé de Narjis Reghay, membre de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (HACA), Lamia Salhi, directrice du Centre de documentation et de reproduction de la HACA, Abdellah El Mezme, consultant en gestion des risques et en stratégie auprès de la Sûreté du Québec au Canada, Noureddine Belzrek, conseiller en communication et relations publiques et formateur à l’OFPPT à Casablanca, ainsi que Azeddine Hamit, chef du service de la formation continue et des stages à l’ISIC.

Les anciens de cette promotion comptent parmi les visages les plus connus de la scène médiatique nationale et internationale. Certains ont parcouru des milliers de kilomètres pour l’occasion, venant du Canada, de Belgique ou encore de Guinée.

+ Une promotion aux parcours marquants +

L’événement a débuté par la lecture de la Fatiha en hommage aux membres disparus, suivie d’un retour émouvant sur les souvenirs partagés durant les années d’études, notamment les cours de sémiologie dispensés par le défunt professeur Touhami El Raji El Hachimi, les enseignements en presse écrite, ainsi que les sorties pédagogiques et récréatives encadrées par Jamal Eddine Naji et Ahmed Akhchichine.

Les participants ont visité une exposition de photos et de travaux réalisés à l’époque par la promotion, découvrant également les rénovations et aménagements récents de l’Institut. Ils ont assisté à une simulation de cours animée par Jamal Eddine Naji dans la salle de classe qui avait été la leur, ravivant nostalgie et souvenirs.

Le directeur de l’ISIC, Abdellatif Bensafia, ainsi que des proches des anciens étudiants, ont pris part à la cérémonie. Celle-ci a été marquée par la remise de distinctions et de cadeaux à Naji et Akhchichine, en reconnaissance de leur contribution à la formation et à l’encadrement de cette promotion.

Des souvenirs commémoratifs, dont un livret élégant regroupant témoignages et impressions des anciens sur leurs parcours et leurs années à l’Institut, ont été distribués aux participants. La rencontre s’est conclue par une réception offerte par Lamia Salhi et son époux Akhchichine.

Les membres de la promotion 1988 ont convenu d’organiser un rassemblement similaire l’an prochain, avec la publication d’un ouvrage collectif portant sur une thématique d’actualité liée à leur expérience journalistique, a souligné la même source.

Article19.ma