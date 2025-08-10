Libertés – Arrestation à Rabat et enquête contre Ibtissam Lachgar pour « blasphème à la divinité »

Le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat a annoncé, ce dimanche, l’arrestation et l’ouverture d’une enquête officielle visant l’activiste Ibtissam Lachgar, après la publication sur son compte d’un réseau social d’une photo la montrant portant un tee-shirt arborant des inscriptions jugées « offensantes à l’égard de la divinité », accompagnée d’un message considéré comme « une insulte à l’Islam. »

Selon le communiqué, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire. Et compte tenu de la nécessité de la procédure, l’intéressée a été placée en garde à vue conformément à la loi, a rapporté le site arabophone alyaoum24.com.

Le procureur a précisé qu’à l’issue de l’enquête, il sera procédé à la prise des mesures judiciaires appropriées en fonction des résultats des investigations.

Née à Rabat en 1975, Ibtissam Lachgar est une figure emblématique du « libéralisme social » et de la lutte pour les droits fondamentaux au Maroc. Sa trajectoire personnelle est marquée par le combat, la confrontation et la provocation pacifique.

Article19.ma