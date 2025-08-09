Législation – Maroc : bientôt jusqu’à « 3.000 DH d’amende » pour oser nourrir un animal errant

— Un projet de loi encadre la prise en charge des chiens errants et interdit leur alimentation dans les lieux publics

Le gouvernement Akhannouch a adopté un projet de loi interdisant l’alimentation, l’hébergement ou les soins aux animaux errants dans les espaces publics, sous peine d’une amende allant de 1.500 à 3.000 dirhams.

Le texte, portant le numéro 19.25, a été transmis au Parlement et examiné en commission le 22 juillet 2025, selon alyaoum24.com.

Il convient de souligner que le terme « animaux » reste imprécis, ne permettant pas de savoir si cette nouvelle loi s’applique aux chats autant qu’aux chiens errants.

Par ailleurs, l’article 44 du projet stipule que toute personne contrevenant à cette interdiction – notamment dans la rue, les parties communes d’immeubles ou les lieux ouverts au public – sera sanctionnée.

Par ailleurs, le texte prévoit également la création de centres spécialisés pour accueillir et soigner les animaux errants, ainsi qu’un système de déclaration électronique pour les particuliers souhaitant héberger un animal errant à domicile.

Si ce projet est adopté, la pratique largement répandue consistant à nourrir les animaux errants dans les espaces publics deviendra illégale au Maroc.

La question qui se pose : qui s’occupera de ces centaines de milliers de pauvres bêtes errantes ?

In fine, on se prépare bien à la Coupe du monde de 2030 ?

