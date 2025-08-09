Nécrologie – Décès de Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich, figure majeure du soufisme marocain

— Le Cheikh de la Tariqa Qadiriyya Boutchichiyya s’est éteint à 83 ans

Le Cheikh de la Tariqa Qadiriyya Boutchichiyya, Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich, est décédé vendredi à Rabat, selon la MAP qui cite une source proche de la confrérie.

La cérémonie d’inhumation aura, lieu ce dimanche, au siège de la Zaouia à Madagh, dans la province de Berkane.

Né en 1942 dans cette localité, le défunt a consacré sa vie à l’éducation spirituelle et à la diffusion des valeurs de piété et de morale. Après un apprentissage à la Zaouia, il a poursuivi ses études au lycée Moulay Idriss à Fès, puis à la faculté de la Charia, avant d’intégrer Dar Al-Hadith Al-Hassania à Rabat, où il a obtenu un diplôme des études supérieures en sciences islamiques. En 2001, il a soutenu une thèse de doctorat intitulée « L’institution de la zaouïa au Maroc entre authenticité et modernité ».

+ Une confrérie apolitique mais… +

La Tariqa Qadiriyya Boutchichiyya, branche marocaine de la voie soufie fondée au XIIe siècle par Abdelkader al-Jilani à Bagdad, tire son nom de Sidi Ali al-Boutchich, maître soufi du XVIIIe siècle originaire de la région de Berkane.

Très influente au Maroc, avec des dizaines de milliers de disciples au Maroc et à l’étranger y compris aux Etats-Unis, cette confrérie religieuse se distingue par son enseignement centré sur l’amour divin, la purification de l’âme et l’éducation spirituelle des disciples.

La confrérie a organisé une marche de soutien au projet royal de la nouvelle Constitution marocaine en juin 2011, en plein contexte du « Printemps arabe » et du mouvement contestataire le « 20 Février ».

Des dizaines de milliers d’adeptes sont descendus dans les rues de Casablanca sur ordre de Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich. Du jamais vu.

Article19.ma