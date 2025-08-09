Finances – Le gouvernement Akhannouch fixe 4 priorités visant une transformation socio-économique « durable », dans son PLF 2026

Le Projet de Loi de Finances (PLF) 2026 s’articule autour de quatre grandes priorités stratégiques. Il ambitionne d’inscrire durablement le Royaume dans la voie de l’émergence économique, tout en consolidant l’État social, en approfondissant les réformes structurelles et en préservant les équilibres macroéconomiques, selon la MAP.

Dans sa note d’orientation adressée aux départements ministériels, le Chef du gouvernement a défini les axes clés du PLF 2026 :

Consolidation de l’émergence du Royaume, à travers un soutien massif à l’investissement, une industrialisation renforcée et un positionnement stratégique sur les chaînes de valeur mondiales ; Équilibre entre développement économique et justice sociale et spatiale, par la mise en œuvre de programmes territoriaux adaptés et la réduction des disparités régionales ; Renforcement des piliers de l’État social, via la généralisation des aides directes, l’élargissement de la couverture sociale, l’accès au logement et la lutte contre la précarité ; Accélération des grandes réformes structurelles, avec un focus sur la modernisation administrative, la digitalisation et la décentralisation.

+ Des objectifs macroéconomiques ambitieux pour 2026 +

PLF 2026 fixe un cap clair sur la stabilité et la performance économique :

Croissance projetée : 4,5 %

Réduction du déficit budgétaire : 3 % du PIB

Maîtrise du taux d’endettement : 65,8 % du PIB

Ces chiffres traduisent la volonté du gouvernement de préserver les fondamentaux économiques tout en poursuivant ses engagements sociaux.

+ Vers un développement intégré +

Inspiré du discours royal prononcé lors du 26e anniversaire de la Fête du Trône, le PLF 2026 s’inscrit dans une dynamique de transition vers un modèle de développement plus inclusif, plus équitable et plus durable.

Parmi les actions phares attendues :

Déploiement de programmes de mise à niveau territoriale intégrée ;

Gestion durable des ressources hydriques ;

Promotion ciblée de l’emploi ;

Simplification des procédures administratives et digitalisation des services publics.

+ Contexte et perspective +

Ce PLF intervient dans un contexte de transformation accélérée du Royaume, dans la lignée de la Nouvelle Charte de l’Investissement, de la généralisation de la protection sociale, et de la régionalisation avancée.

Le gouvernement entend ainsi concilier performance économique, équité sociale et efficacité institutionnelle, tout en renforçant la place du Maroc dans le concert des nations émergentes.

