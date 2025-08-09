Marocains du Monde : un programme spécial pour leur séjour estival

Les Marocains Résidant à l’Etranger, estimés à plus de 5 millions de ressortissants résidant dans plus de 100 pays, bénéficient de la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, à travers ses Hautes Instructions appelant à répondre à leurs attentes et à valoriser leur contribution au développement économique et social du Royaume.

Dans ce sens, le Département des Marocains Résidant à l’Etrangerdéploie, en plus de la mobilisation exceptionnelle pour accompagner ces ressortissants durant la période estivale, divers programmes, parmi lesquels :

1. Célébration de la journée nationale des Marocains Résidant à l’Etranger

La célébration de la journée nationale des Marocains Résidant à l’Etranger, inscrite dans le cadre des programmes d’accompagnement estivaux dédiés aux Marocains résidant à l’étranger, en coordination étroite avec les partenaires concernés et en synergie avec l’opération « Marhaba », vise à consolider les liens avec cette communauté, à favoriser le dialogue avec ses membres et à raviver leur attachement au pays d’origine. Elle représente également une occasion privilégiée pour valoriser leurs contributions, d’être à l’écoute de leurs aspirations et d’encourager leur engagement dans les dynamiques de développement du Maroc.

Dans cette perspective, le Département des Marocains Résidant à l’Étranger s’est engagé, depuis l’instauration de cette Journée en 2003, à choisir des thématiques à la fois pertinentes et actuelles pour célébrer cet événement, en phase avec les attentes des Marocains du Monde. Ces thématiques portent aussi bien sur la défense de leurs droits et intérêts que sur leur contribution au développement de leur pays d’origine, en abordant des domaines tels que la mobilisation des compétences, l’encouragement à l’investissement, les services et les droits, ainsi que des questions liées à la femme, à la jeunesse, et bien d’autres encore.

Compte tenu de l’importance qu’a prise, ces dernières années, le chantier de la transformation numérique au Maroc, dans l’objectif de tirer parti des opportunités offertes par la digitalisation pour ouvrir de nouvelles perspectives et impulser la dynamique de développement du pays, et au regard des avancées significatives qu’il permet, tant en matière d’amélioration des services rendus aux citoyens et aux entreprises qu’en termes d’efficacité et de performance de l’administration, le choix s’est porté cette année sur la thématique de la digitalisation, sous le thème :

« Le chantier de la digitalisation, un levier pour le renforcement des services de proximité au profit des Marocains Résidant à l’Etranger ».

À l’instar des années précédentes, et afin de permettre aux Marocains résidant à l’étranger de participer activement à cette célébration durant leur séjour estival au Maroc, cette journée est organisée, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, au niveau des préfectures et des provinces du Royaume.

2. Célébration de la Fête du Trône

Le Département des Marocains Résidant à l’Étranger célèbre chaque année la Fête du Trône, une occasion pour l’ensemble du peuple marocain d’exprimer son attachement indéfectible au glorieux Trône Alaouite.

Ainsi, une centaine de compétences et d’investisseurs Marocains Résidant à l’Etranger, provenant d’une soixantaine de pays de résidence, ont participé aux festivités officielles, en coordination avec les missions diplomatiques du Royaume du Maroc à l’étranger.

En Marge de cette participation, une rencontre sous le thème : « Les Marocains Résidant à l’Etranger : levier essentiel du développement du Maroc » a réuni les participants autour de sujets relatifs à la mobilisation des compétences et l’accompagnement des porteurs de projets d’investissement, avec l’intervention de représentants de l’Office des Changes et de la 13ème Région des Entrepreneurs Marocains du Monde au sein de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc.

3. Organisation de la 16ème édition de l’Université d’été

Le Département des Marocains Résidant à l’Etranger place au cœur de ses priorités les jeunes MRE qui constituent un levier fondamental pour construire le Maroc de demain et contribuer à son développement.

C’est dans ce cadre qu’a étéorganisée, du 05 juillet au 13 juillet2025 à Rabat, la 16ème édition de l’Université d’été au profit des jeunes Marocains résidant à l’étranger, âgés de 18 à 25 ans.

Ce programme, qui a accueilli depuis son lancement en 2009 près de 4000 participants, vise à préserver l’identité nationale des jeunes MRE, à renforcer leur appartenance à leur culture d’origine, et à répondre à leurs aspirations et aux enjeux de leur intégration dans les pays d’accueil.

Ont participé à cette édition 300 étudiantes et étudiants en provenance d’une trentaine de pays d’accueil. Au menu de cette édition ont figuré, entre autres, des conférences des ateliers thématiques, des rencontres axées sur de l’investissement au Maroc, le sport comme levier de développement et la dynamique positive relative à la défense de la cause nationale, ainsi que des visites de sites historiques.

