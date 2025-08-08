Crise franco-algérienne : après la décision de Macron sur les visas, Alger riposte en retirant la gratuité des biens prêtés à l’ambassade de France

La crise diplomatique entre l’Algérie et la France s’est encore aggravée, ce jeudi 7 juillet, après l’annonce par Alger de deux mesures de rétorsion à la suite de la décision du président français Emmanuel Macron, la veille, de suspendre l’exemption de visa pour les officiels et diplomates algériens.

Décision française et rappel du contexte

Mercredi 6 août, Emmanuel Macron avait ordonné la suspension de l’accord de 2013 prévoyant l’exemption réciproque de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service algériens, invoquant un contexte de divergences politiques persistantes. Cette mesure s’inscrit dans un climat de relations bilatérales tendues depuis plus d’un an, ravivées récemment par la reconnaissance par Paris de la marocanité du Sahara, un sujet hautement sensible pour Alger, selon RFI.

Riposte d’Alger : fin de l’accord 2013 et durcissement des conditions de visas

En réaction, le ministère algérien des Affaires étrangères a convoqué, jeudi 7 août, le chargé d’affaires de l’ambassade de France à Alger – l’ambassadeur étant absent depuis son rappel le 15 avril – et lui a notifié, par notes verbales, deux décisions majeures, révèle le site algérien TSA.

La première note annonce la dénonciation pure et simple de l’accord bilatéral de 2013 sur l’exemption de visas pour les passeports diplomatiques et de service. Selon le communiqué officiel, cette dénonciation « va plus loin que la simple suspension notifiée par la partie française » et « met définitivement un terme à l’existence même de cet accord ».

Désormais, les détenteurs français de passeports diplomatiques et de service devront obligatoirement solliciter un visa pour entrer en Algérie. Alger précise en outre qu’elle « se réserve le droit de soumettre l’octroi de ces visas aux mêmes conditions que celles que le gouvernement français arrêtera pour les ressortissants algériens ».

Retrait de la gratuité et réexamen des baux immobiliers

La seconde note verbale concerne les biens immobiliers appartenant à l’État algérien et mis à disposition de l’ambassade de France à Alger. Les autorités ont décidé de « mettre fin à la mise à disposition, à titre gracieux, de biens immobiliers au profit de l’ambassade » et d’« engager un réexamen des baux, considérablement avantageux, contractés par l’ambassade avec les Offices de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) ».

La partie française est invitée à dépêcher une délégation à Alger pour ouvrir des discussions sur ces contrats. Selon les autorités algériennes, la représentation diplomatique d’Algérie en France ne bénéficie d’aucun avantage comparable, ce qui justifie, selon elles, une révision « dans un souci de réciprocité et d’équilibre ».

Article19.ma