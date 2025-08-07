Anniversaire – Le Maroc célèbre ses citoyens du monde sous le signe de la digitalisation

— Journée nationale des MRE : le 10 août placé sous le thème des services numériques de proximité

À l’occasion de la Journée nationale des Marocains Résidant à l’Étranger, célébrée chaque année le 10 août, le ministère chargé des MRE a annoncé que l’édition 2025 se déroulera sous le thème :

« Le chantier de la digitalisation : un levier pour renforcer les services de proximité au profit des Marocains du Monde ».

« Cette célébration annuelle s’inscrit dans le cadre de la Haute Sollicitude Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde à la communauté marocaine à l’étranger. Elle vise à renforcer les liens entre les MRE et leur pays d’origine, à travers une série d’activités organisées dans l’ensemble des préfectures et provinces du Royaume, en coordination avec le ministère de l’Intérieur », selon un communiqué officiel.

Une journée symbolique instaurée par le Souverain

Instituée en 2003 par Sa Majesté le Roi, la Journée nationale des MRE constitue une plateforme d’échange et d’écoute dédiée à nos concitoyens établis à l’étranger. Elle permet de mettre en valeur leurs réalisations, d’exprimer leurs attentes et de favoriser leur intégration dans les grands chantiers de développement national.

Dans un contexte international en mutation, marqué par de nouveaux défis liés à la mobilité, à l’inclusion et aux technologies, cette journée revêt une dimension particulière pour les millions de Marocains établis à travers le monde.

La digitalisation au cœur des priorités nationales

Le choix du thème 2025 reflète l’ambition du Royaume d’accélérer la transformation digitale des services publics, en particulier ceux destinés à la diaspora marocaine. L’événement mettra en lumière :

les réalisations en matière de digitalisation des services consulaires, administratifs et sociaux,

les politiques publiques engagées,

les attentes spécifiques des MRE dans ce domaine stratégique.

Les rencontres prévues permettront également le partage de bonnes pratiques entre acteurs institutionnels, collectivités territoriales et partenaires privés, afin de mieux répondre aux besoins croissants de proximité, d’accessibilité et de réactivité exprimés par les Marocains du monde, ajoute le communiqué.

