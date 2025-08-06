Kiosk – Plusieurs dispositions du code de procédure civile censurées par la cour constitutionnelle (Médias24)

Le projet de loi relatif à la procédure civile, adopté le 8 juillet 2025 en deuxième lecture par la Chambre des conseillers, a été partiellement censuré par la Cour constitutionnelle. Cette saisine a été initiée par Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, conformément à l’article 132 de la Constitution.

Ce texte, très controversé notamment dans le milieu des avocats, avait été critiqué par l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) pour plusieurs dispositions jugées anticonstitutionnelles, en particulier celles limitant le droit au recours selon des seuils financiers.

Les dispositions jugées contraires à la Constitution:

Article 17 (1er alinéa)

Permettait au ministère public, même non partie à l’instance, de demander l’annulation d’un jugement définitif s’il portait atteinte à l’ordre public.

Jugé non conforme à la Constitution pour atteinte à la sécurité juridique et à l’autorité de la chose jugée.

Article 84 (4e alinéa, partie finale)

Autorisait l’agent judiciaire à notifier un acte à toute personne vivant avec le destinataire (famille, alliés, etc.) âgée d’au moins 16 ans.

Jugé inconstitutionnel, car potentiellement attentatoire aux droits de la défense.

✔️ Articles liés également censurés (par renvoi à cet article) :

97, 101, 103, 105, 123, 127, 173, 196, 204, 229, 323, 334, 352, 355, 357, 361, 386, 500, 115, 138, 185, 201, 312, 439.

Article 90 (dernier alinéa)

Prévoit la tenue d’audiences à distance, sans encadrer les conditions, garanties ou procédures.

Non conforme, car il ne garantit pas le droit à un procès équitable.

Articles 107 et 364 (derniers alinéas)

Empêchaient les parties de répondre aux conclusions du commissaire du Roi.

Violation de l’égalité des moyens de défense, contraire à l’article 120 de la Constitution.

Article 288

Se contentait de renvoyer à l’article 284 sans clarté juridique.

Rejeté pour non-respect des exigences de lisibilité et clarté de la loi (article 6 de la Constitution).

Article 339 (2e alinéa)

N’exigeait la motivation que dans le cas du rejet d’une demande de récusation.

Non conforme, car la Constitution impose la motivation de toutes les décisions de justice (article 125).

Articles 408 et 410 (1ers alinéas)

Permettaient au ministre de la Justice de saisir la Cour de cassation pour demander le renvoi d’une affaire pour excès de pouvoir ou suspicion légitime.

Jugés contraires à la séparation des pouvoirs (article 1er et article 154 de la Constitution), car ils permettent au pouvoir exécutif d’intervenir dans le pouvoir judiciaire.

Articles 624 (2e alinéa) et 628 (3e et dernier alinéas)

Attribuaient la gestion du système informatique judiciaire au ministère de la Justice, et lui permettaient de désigner ou remplacer un juge via cette plateforme.

Non conforme, car cela porte atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Décision finale de la Cour constitutionnelle:

Tous les articles ci-dessus sont déclarés inconstitutionnels.

L’ensemble des dispositions qui y renvoient sont également annulées.

La décision est publiée au Bulletin officiel et notifiée aux présidents des deux Chambres ainsi qu’au Chef du gouvernement.

Décision rendue par :

Mohamed Amine Benabdallah, Abdelahad Dekkak, Mohamed Ben Abdessadeq, Mohamed Ansari, Latifa El Khal, El Hussein Aabouchi, Mohamed Alami, Khalid Berjaoui, Amina El Massoudi, Najib Ba Mohamed, Mohamed Ksiri, Mohamed Lydidi.

Le texte complet de la décision disponible sur le site de la Cour constitutionnelle

Source : Médias24

Article19.ma