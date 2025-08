Réforme judiciaire – Le ministère de la Justice salue la décision de la Cour constitutionnelle et réaffirme son engagement en faveur de l’État de droit au Maroc

Le ministère de la Justice a exprimé, mardi, sa satisfaction à l’égard de la décision rendue par la Cour constitutionnelle au sujet du projet de loi n°23.02 relatif au Code de procédure civile, y voyant « une étape institutionnelle majeure » dans le processus de renforcement de l’État de droit et de modernisation du système judiciaire marocain.

Dialogue entre institutions et respect des équilibres constitutionnels

Dans un communiqué officiel, le ministère a souligné que cette décision illustre la vitalité des institutions constitutionnelles du Royaume et l’esprit de dialogue entre les pouvoirs publics, dans le respect de la séparation des pouvoirs, de la primauté du droit et de la protection des libertés fondamentales.

Le ministère a rappelé que le processus législatif ayant abouti à ce projet de loi s’est appuyé sur une approche participative et des délibérations riches, intégrant les contributions des acteurs judiciaires, des ordres professionnels et de la société civile.

M. Ouahbi : « Le contrôle constitutionnel est une garantie démocratique »

Commentant cette décision, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a déclaré :

« Nous n’avons jamais craint le contrôle constitutionnel, bien au contraire : nous l’encourageons et le considérons comme une véritable garantie de l’État de droit. Ceux qui doutent du rôle de la Cour constitutionnelle remettent en cause l’essence même de la démocratie. Cette décision ouvre la voie à un débat juridique de haut niveau et renforce notre projet de réforme dans et par les institutions. »

Le ministère a affirmé que les remarques formulées par la Cour constitutionnelle constituent une valeur ajoutée au travail législatif et contribuent à renforcer la confiance des citoyens dans la justice. Il s’est engagé à prendre les mesures nécessaires pour adapter les dispositions concernées dans le respect strict des exigences constitutionnelles, en coordination avec l’ensemble des parties prenantes.

Cette décision, conclut le communiqué, s’inscrit dans une dynamique de réforme continue visant à doter le Maroc d’un système judiciaire moderne, accessible et efficace, au service de la sécurité juridique et de la bonne gouvernance.

Article19.ma