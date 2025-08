Édition – Anouzla publie « Gaza… fustige la conscience du monde ! » : un réquisitoire implacable contre l’hypocrisie internationale

Le journaliste marocain Ali Anouzla, vétéran de la presse indépendante et directeur du site Lakome2.com, vient de faire paraître un ouvrage coup de poing intitulé « Gaza… fustige la conscience du monde ! », un cri de colère contre l’oubli et la lâcheté ambiante face à la tragédie palestinienne.

Rédigé en arabe et long de 458 pages, ce livre rassemble une sélection de chroniques et d’analyses écrites sur plus d’une décennie, toutes consacrées à la cause palestinienne. Ce document dont Article19.ma a reçu une copie, est loin de se limiter à un commentaire de l’actualité brûlante. En fait, Anouzla remonte le fil de 75 ans d’histoire, depuis la Nakba de 1948 jusqu’aux guerres récentes à Gaza, en passant par les vagues successives de colonisation israélienne et la dérive de la normalisation.

+ Un regard sans concessions sur une tragédie historique +

Pour l’auteur, la Palestine n’est pas seulement « un peuple spolié avec la complicité des puissances impérialistes et des régimes arabes réactionnaires » : elle incarne une cause universelle, un baromètre moral pour les peuples, les dirigeants, les États et les civilisations.

« La guerre d’extermination à Gaza a arraché le masque de ceux qui prétendaient défendre les droits humains », écrit-il. « Elle a mis à nu leur hypocrisie, leur double langage, leur couardise, voire leur trahison. »

+ Un livre entre mémoire, analyse et engagement +

Loin d’un simple recueil de textes, Gaza… fustige la conscience du monde ! est un travail de mémoire et d’analyse critique. Ali Anouzla y explore les mutations du Moyen-Orient, les guerres cycliques à Gaza, la stratégie de colonisation d’Israël, et les effets délétères du processus de normalisation entre certains pays arabes et l’État hébreu, sous l’œil bienveillant de l’Oncle Sam.

Avec une plume incisive, il relie les faits historiques aux enjeux contemporains, scrute les racines profondes du conflit, et interroge l’avenir d’une région qui exporte pétrole, gaz… et instabilité, mais où l’espoir reste confiné aux frontières.

+ Une interrogation promontoire sur l’avenir d’Israël +

Au fil des pages, Anouzla pousse la réflexion jusqu’au bout : il ne se contente plus de remettre en cause l’occupation israélienne, mais envisage qu’un jour, la question posée ne soit plus celle de l’occupation, mais celle de l’existence même de l’État d’Israël, tant celui-ci est devenu, selon lui, un symbole d’oppression et d’injustice.

Un livre engagé, lucide et courageux, à lire comme un acte de résistance intellectuelle et morale.

