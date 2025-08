Partenariat – Agadir : Formation onusienne pour des femmes militaires issues de 14 pays

Une session de formation dédiée aux femmes militaires engagées dans les opérations de paix de l’ONU a été lancée lundi au siège de l’État-Major de la Zone Sud des FAR à Agadir.

D’une durée de trois semaines, cette session réunit 23 participantes venues de 14 pays, dont plusieurs d’Afrique, ainsi que de France, d’Allemagne, de Suisse et du Canada.

Initiée dans le cadre d’un partenariat triangulaire entre le Maroc, la France et les Nations Unies, cette formation vise à renforcer les compétences en leadership des femmes militaires et à promouvoir leur intégration dans les missions de maintien de la paix.

Le programme, salué par ONU Femmes comme une « initiative stratégique », s’inscrit dans la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur « Femmes, paix et sécurité » et traduit l’engagement des FAR en faveur d’une approche inclusive fondée sur l’égalité des genres, affirment les organisateurs.

Article19.ma