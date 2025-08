Interview – M. Fouad Boujbir décrypte les enjeux de l’économie sociale et solidaire au Maroc

Dans un contexte mondial incertain, marqué par les crises économiques, sociales et climatiques, le Maroc s’efforce de bâtir un modèle de développement plus inclusif et durable. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume explore de nouvelles voies pour concilier performance économique, équité sociale et cohésion territoriale.

L’économie sociale et solidaire (ESS) apparaît ainsi comme un levier stratégique pour répondre aux défis contemporains. Ce dialogue en six questions met en lumière la vision royale, les limites actuelles du modèle, et les pistes de transformation possibles pour faire de l’ESS un pilier d’un Maroc plus juste, plus résilient et plus rayonnant.

Q- Quelle vision SM le Roi Mohammed VI a-t-il insufflée au modèle de développement du Maroc ?

R- Depuis son intronisation, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a placé le développement humain, la justice sociale et la modernisation économique au cœur de son règne. Sous son impulsion, le Maroc a mené de profondes réformes structurelles visant à libéraliser l’économie, à renforcer l’attractivité du pays, à moderniser les infrastructures et à améliorer la gouvernance. Ces efforts ont permis au Royaume de s’affirmer comme un acteur régional de premier plan, en Afrique comme dans l’espace euro-méditerranéen. Le Souverain a également mis l’accent sur l’État social à travers l’élargissement de la protection sociale, la généralisation de l’accès à la santé, l’investissement dans l’éducation et la formation professionnelle, sans négliger les droits humains et les libertés fondamentales, consolidés par la Constitution de 2011.

Q- Pourquoi l’économie sociale et solidaire est-elle aujourd’hui un levier stratégique pour le Maroc ?

R- Dans un contexte marqué par la persistance de la pauvreté, des inégalités territoriales et sociales, et d’une jeunesse en quête de sens et d’emplois, l’économie sociale et solidaire (ESS) se présente comme un modèle alternatif de développement inclusif. En mobilisant des ressources locales, en valorisant des savoir-faire traditionnels (notamment dans l’artisanat, l’agriculture ou les services de proximité), l’ESS permet de créer de la valeur, de l’emploi et de la cohésion. Elle répond à une exigence d’équité et de durabilité, en intégrant des dimensions culturelles, environnementales et sociales souvent négligées par l’économie marchande classique. Elle constitue aussi un relais important pour l’implémentation des politiques sociales portées par le Souverain.

Q- Quelles sont les principales limites actuelles de l’ESS au Maroc ?

R- Malgré les avancées, l’ESS au Maroc reste confrontée à plusieurs obstacles. Sur le plan conceptuel, elle souffre d’un flou qui rend difficile son intégration dans les politiques publiques. Sur le plan institutionnel, l’absence d’un organe central dédié entraîne une dispersion des efforts. Sur le terrain, les coopératives, associations et autres structures de l’ESS se heurtent à des contraintes multiples : gouvernance interne fragile, difficultés d’accès au financement, faible accompagnement technique, lourdeurs administratives, et souvent un manque de formation en gestion. La loi 112-12, bien que modernisatrice, montre aujourd’hui ses limites, notamment en termes de protection juridique des membres et de simplification des procédures.

Q- Quelles pistes concrètes le Maroc peut-il suivre pour consolider l’ESS ?

R- Le Nouveau Modèle de Développement (NMD) met l’accent sur le « tiers secteur » comme acteur incontournable du développement. Il préconise une relation nouvelle entre l’État et les structures de l’ESS, fondée sur la confiance, la transparence et l’engagement mutuel. Parmi les réformes proposées :

– la création d’un Haut Commissariat à l’ESS et à l’Entraide nationale, pour centraliser les politiques et coordonner les actions ;

– la révision de la loi 112-12 pour mieux encadrer les coopératives et faciliter leur développement ;

– la création d’observatoires régionaux pour collecter des données, promouvoir la concertation et valoriser les initiatives locales ;

– l’intégration des pôles territoriaux d’ESS dans les zones vulnérables pour renforcer l’inclusion et lutter contre les déséquilibres régionaux.

Ces mesures s’inscrivent dans une volonté claire, inspirée par la vision royale, de consolider un État social moderne et efficace.

Q- En quoi l’ESS peut-elle contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) et au rayonnement international du Maroc ?

R- L’ESS est naturellement alignée sur plusieurs ODD adoptés par les Nations Unies. Elle participe à :

– l’éradication de la pauvreté (ODD 1),

– la sécurité alimentaire et l’agriculture durable (ODD 2),

– l’égalité femmes-hommes (ODD 5),

– l’emploi décent et la croissance inclusive (ODD 8),

– la réduction des inégalités (ODD 10),

– la consommation responsable (ODD 12).

Au-delà des chiffres, elle véhicule une approche éthique du développement, fondée sur la solidarité, la coopération, la participation citoyenne et le respect des ressources naturelles. Dans ce sens, elle s’inscrit pleinement dans la diplomatie sociale et environnementale portée par SM le Roi, qui a fait de la justice climatique, du développement durable et de la coopération Sud-Sud des priorités stratégiques.

Q- Quels leviers institutionnels et technologiques activer pour accélérer la transformation de l’ESS ?

R- Outre la réforme institutionnelle évoquée, le rôle de la CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) est central. Elle est appelée à créer un fonds d’investissement dédié à l’ESS, à lancer une banque coopérative adaptée aux besoins des structures sociales, et à soutenir l’innovation solidaire. Parallèlement, la transformation numérique constitue un levier puissant pour structurer, financer, promouvoir et professionnaliser l’ESS. Elle permet une meilleure visibilité, une gouvernance plus transparente, une ouverture vers de nouveaux marchés et l’émergence de modèles collaboratifs. Toutefois, ce virage numérique nécessite un encadrement rigoureux pour éviter une fracture numérique supplémentaire et garantir la primauté de l’humain, valeur fondatrice de toute économie solidaire.

Bio-Express

– Doctorat en Administration des Affaires (Option : Management public) en cours

– M.Sc en Management des organosations

– DESS en management du secteur public

– DES en finances, audit et contrôle de gestion

– Plus de 27 d’experiences dans le privé et le public.

Article19.ma