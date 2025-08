Sahara – Le Maroc suit de près l’évolution du PP sur la scène politique espagnole et sa position sur la question de l’autonomie

Vigilance. Alors que le Parti Populaire espagnol (PP) pourrait revenir aux affaires à Madrid, Rabat suit de près les signaux en provenance de la droite espagnole. Au centre des préoccupations marocaines : la position du PP sur la question du Sahara et le sort du soutien historique exprimé par le gouvernement Sánchez au plan marocain d’autonomie.

+ Clarté diplomatique exigée +

Pour le Maroc, le dossier du Sahara ne relève pas d’un simple positionnement diplomatique conjoncturel, mais d’un élément structurant de la relation bilatérale. Le soutien de l’Espagne au plan d’autonomie marocain – officialisé en 2022 par Pedro Sánchez – avait été salué à Rabat comme une décision courageuse, alignée sur les positions de partenaires internationaux de premier plan (États-Unis, France, Royaume-Uni, Portugal).

Cette reconnaissance avait permis une réconciliation durable entre les deux pays après la crise de 2021, ouvrant la voie à un partenariat renforcé dans des domaines stratégiques : sécurité, énergie, migration, commerce.

+ Incertitudes autour de la position du PP +

Mais l’hypothèse d’un retour du PP au pouvoir réactive les interrogations : le parti de droite évoque un soutien au processus onusien, sans réaffirmer clairement son adhésion au plan marocain. Des gestes symboliques du PP – tels que des rencontres avec des représentants du Polisario ou un rapprochement avec Alger – nourrissent l’ambiguïté, selon le site arabophone alyaoum24.com.

Pour Rabat, ces signaux sont observés avec prudence, dans un contexte géopolitique où la cohérence des positions devient un impératif.

+ Une relation qui dépasse le cadre bilatéral +

Selon des sources diplomatiques marocaines, les relations entre Rabat et Madrid ne sont plus seulement bilatérales, mais s’inscrivent dans une architecture géostratégique plus vaste – méditerranéenne, atlantique et africaine. La gestion migratoire, la lutte contre le terrorisme, les flux commerciaux et la stabilité régionale dépendent désormais d’une coopération claire et constante.

Le dossier du Sahara constitue un test de crédibilité pour tout gouvernement espagnol aspirant à une relation stable et stratégique avec le Royaume, souligne ce site basé à Rabat.

+ Un avertissement discret mais ferme +

Certains responsables marocains rappellent, avec subtilité, l’épisode de la crise de l’îlot Leila (Perejil) sous le gouvernement Aznar, soulignant que les retournements de position peuvent fragiliser des années d’efforts diplomatiques.

La crise de l’îlot en juillet 2002 a marqué un épisode de tension diplomatique et militaire entre l’Espagne et le Maroc, autour d’un rocher inhabité situé à quelques centaines de mètres des côtes marocaines, appelé Leïla par le Maroc et Perejil par l’Espagne.

Le Maroc n’envisage pas l’escalade, mais souhaite éviter les malentendus. Il insiste : le Sahara n’est pas un dossier partisan, mais une constante de politique étrangère, précise le média.

Rabat appelle ainsi à la responsabilité, à la fidélité aux engagements, et à l’ancrage dans une vision commune pour l’avenir de la Méditerranée.

Le Maroc estime que la relation avec l’Espagne a atteint un niveau de maturité qu’il serait risqué de fragiliser. La continuité du cap actuel est, selon lui, un choix stratégique de bon sens, au service d’un avenir partagé entre les deux rives du détroit, relève Alyaoum24.com.

Article19.ma