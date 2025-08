Flash / Vidéo – Bamako: Libération de quatre chauffeurs marocains qui étaient entre les mains de Daech (Officiel)

Libération. Quatre chauffeurs routiers marocains, enlevés en janvier 2025 au nord-est du Burkina Faso près de la frontière avec le Niger, ont été libérés dans la soirée du dimanche 03 août 2025, a annoncé, lundi, le gouvernement de la République du Mali dans un communiqué.

« Le gouvernement de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale que quatre chauffeurs routiers marocains enlevés le 18 janvier 2025, au nord-est du Burkina Faso près de la frontière avec le Niger, ont été libérés sains et saufs dans la soirée du dimanche 03 août 2025 », a précisé le communiqué du gouvernement malien, lu par la télévision du pays.

Et la même source d’ajouter que les quatre chauffeurs marocains « étaient entre les mains du groupe terroriste Etat islamique dans la province du Sahel », qui est la branche sahélienne de « Daech ».

*Cette libération a été couronnée de succès grâce à la coordination des efforts entre l’Agence nationale de la sécurité d’Etat du Mali et la Direction générale des Etudes et de la Documentation (DGED) du Maroc, qui ont mené ensemble les investigations, avec détermination et professionnalisme, depuis les premières heures de l’enlèvement, a indiqué le communiqué.

Article19.ma