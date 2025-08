Point de vue – Port de Dakhla : les FAR déminent le passé pour bâtir l’avenir

Par Abdelrahim Ariri (Anfaspress)

S’il ne tenait qu’à moi, j’érigerais un sanctuaire sur la tombe de chaque soldat marocain des unités de déminage des Forces armées royales (FAR). Grâce à ces hommes, 1.650 hectares de terres situées au nord de Dakhla ont été débarrassés des engins de mort pour céder la place à l’un des plus grands ports d’Afrique : le Port Atlantique de Dakhla.

Pour mesurer l’ampleur de l’opération : 1.650 hectares équivalent à 15 % de la superficie de la ville de Rabat. Les équipes de déminage ont inspecté pas moins de 16,5 millions de mètres carrés en un temps record, rendant le site exploitable pour accueillir l’une des plus vastes zones portuaires dédiées à l’économie du continent.

Cette surface vient s’ajouter à un immense effort déjà consenti : jusqu’en 2021, les unités de l’armée marocaine avaient déjà dépollué 5.763 km² dans les provinces du Sud, neutralisant près de 97.000 mines antipersonnel disséminées par le Polisario avec le soutien logistique de l’armée algérienne pendant le conflit armé.

Dakhla, future locomotive du Sud

Le Port de Dakhla Atlantique, en cours de construction, bouleversera profondément l’économie des provinces du Sud d’ici cinq à six ans. Ce projet structurant est l’un des piliers du nouveau modèle de développement des régions sahariennes. Il pourrait provoquer une transformation comparable, voire supérieure, à celle générée au nord du royaume par le port de Tanger Med.

Preuve à l’appui : la zone économique autour de Tanger Med (2.000 hectares) compte aujourd’hui six zones d’activités, plus de 80.000 emplois directs, et des exportations dépassant les 100 milliards de dirhams. Cette dynamique a radicalement métamorphosé les provinces de Tanger, Tétouan et M’diq, tant sur le plan urbain qu’infrastructurel : autoroutes, lignes ferroviaires, fibre optique, ouvrages d’art…

En Algérie : pétrole à volonté, pénurie au quotidien

Le contraste avec l’Algérie voisine est saisissant. Alors que le Maroc investit plus de 10 milliards de dirhams dans un port d’envergure internationale, les autorités algériennes peinent à fournir à leur propre population de l’eau potable, du lait, de l’huile ou du gaz domestique dans les villes du sud du pays — pourtant assises sur 98 % des richesses pétrolières et gazières du pays.

Le Port de Dakhla pourrait donc aggraver le malaise du régime algérien, incapable de développer ses propres régions frontalières, alors même qu’il prétend défendre les intérêts des séparatistes sahraouis.

En conclusion, gloire à Dakhla, gloire aux Forces armées royales et gloire au Maroc qui choisit de bâtir et de relier, là où d’autres se contentent de diviser et de miner.

Source : Anfaspress.com, version arabe)

