Conjoncture – Femmes, jeunes, diplômé: les oubliés du marché du travail marocain

Malgré une sécheresse persistante, le marché du travail marocain enregistre un léger sursaut au deuxième trimestre 2025. D’après le Haut-Commissariat au Plan (HCP), 5.000 emplois nets ont été créés en un an, contrastant avec la perte de 82.000 postes à la même période en 2024. Cette progression modeste cache des disparités marquées : 113.000 emplois créés en milieu urbain, contre 107.000 perdus en milieu rural, principalement dans le secteur agricole, toujours frappé de plein fouet par le stress hydrique.

La dynamique est soutenue par les secteurs du BTP (+74.000 postes), des services (+35.000) et, dans une moindre mesure, de l’industrie (+2.000). L’agriculture, elle, recule de 108.000 postes, accentuant l’exode rural et le déséquilibre territorial.

Taux de chômage en baisse, mais sous-emploi en hausse

Le taux de chômage national passe de 13,1 % à 12,8 %, porté par une baisse du chômage rural (de 6,7% à 6,2%) et, dans une moindre mesure, urbain (de 16,7% à 16,4%). En nombre, 38.000 chômeurs de moins sont recensés, pour un total de 1.595.000 personnes.

Mais ce recul apparent s’accompagne d’une hausse inquiétante du sous-emploi, qui touche 1.147.000 actifs, contre 1.042.000 un an plus tôt. Le taux grimpe ainsi à 10,6% au niveau national, avec une progression plus marquée dans le secteur du BTP (+3,3 points) et l’industrie (+1,7 point). Le sous-emploi reflète la précarité persistante, entre manque d’heures travaillées et inadéquation entre compétences et postes disponibles.

Inégalités persistantes : femmes, jeunes et diplômés en difficulté

Les femmes restent particulièrement vulnérables : leur taux d’activité chute à 18,9%, et leur chômage bondit à 19,9%, contre 17,7% un an plus tôt. Les jeunes de 15 à 24 ans affichent toujours un taux alarmant de 35,8%, malgré une légère baisse, et les diplômés peinent à s’insérer (chômage à 19%).

Côté régions, Casablanca-Settat concentre 22,2% des actifs et 25,5% des chômeurs. Les régions du Sud (25,7%) et de l’Oriental (21,1%) présentent les taux de chômage les plus élevés. À l’inverse, Marrakech-Safi (7,5%), Drâa-Tafilalet (6,4%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (8,9%) s’en sortent mieux.

