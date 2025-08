Fête du Trône – Trump réaffirme la souveraineté du Maroc sur le Sahara et soutient le plan d’autonomie comme seule issue viable

À l’occasion de la Fête du Trône, le président des États-Unis d’Amérique, Donald J. Trump, a adressé un message au Roi Mohammed VI dans lequel il réitère la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et réaffirme le soutien des États-Unis au plan d’autonomie marocain, qualifié d’« unique base » pour parvenir à une solution « juste et durable » au différend.

« Je réaffirme que les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara et soutiennent le plan d’autonomie. Un plan sérieux, crédible et réaliste présenté par le Maroc, en tant que seule base pour une solution juste et durable au conflit », souligne Donald Trump dans ce message adressé au Souverain.

+ “Ensemble, nous faisons progresser des priorités communes” +

Présentant ses félicitations à Sa Majesté le Roi et au peuple Marocain, le président Trump met en avant la solidité du partenariat entre les deux pays.

« Les États-Unis attachent une grande importance à notre partenariat solide et durable avec le Maroc. Ensemble, nous faisons progresser des priorités communes en matière de paix et de sécurité dans la région, en nous appuyant notamment sur les Accords d’Abraham, en luttant contre le terrorisme et en élargissant la coopération économique au bénéfice des Américains et des Marocains », a-t-il indiqué.

Et de conclure : « Je me réjouis de poursuivre notre collaboration pour promouvoir la stabilité, la prospérité et la paix régionales. »

Article19.ma