Actualité – À Tétouan, le ministère de l’Intérieur fait bloc derrière les orientations royales

— Sécurité, développement, élections : les grands chantiers de l’État passés en revue lors d’une réunion de haut niveau

— Une réunion stratégique autour du Discours du Trône

À l’occasion du 26e anniversaire de l’accession au Trône de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministre de l’Intérieur a présidé, vendredi 1er août 2025 à Tétouan, une réunion de travail d’envergure. Étaient présents les walis, les gouverneurs responsables de l’administration territoriale, ainsi que les principaux chefs des services de sécurité et d’administration centrale : le commandant de la Gendarmerie royale, les directeurs généraux de la Sûreté nationale, de la Surveillance du territoire (DGST), du Renseignement extérieur (DGED), de l’Administration pénitentiaire, de la Protection civile et des Forces auxiliaires (zones nord et sud), selon un communiqué officiel.

Cette rencontre a été l’occasion de traduire les Hautes Orientations Royales du Discours du Trône du 29 juillet en directives opérationnelles. Le ministre a appelé à une mobilisation renforcée autour des priorités nationales, dans une dynamique de cohésion institutionnelle et d’engagement au service des citoyens.

Le modèle des provinces du Sud en vitrine

La réunion a mis en lumière les avancées remarquables réalisées dans les provinces du Sud. Véritable vitrine du nouveau modèle de développement territorial, cette région a connu une transformation profonde en matière d’infrastructures, de valorisation des ressources naturelles et de redistribution des richesses au profit des populations locales.

Les participants ont souligné la nécessité de consolider cet acquis, et de s’en inspirer pour impulser une nouvelle dynamique dans l’ensemble du territoire.

La sécurité nationale, priorité absolue

Conformément à la vision royale, la protection des citoyens reste le socle de toute stratégie publique. Le ministre de l’Intérieur et les responsables sécuritaires ont passé en revue les défis actuels, notamment :

la lutte anticipative contre les menaces terroristes,

la répression de toutes les formes de criminalité.

Les efforts soutenus des forces de sécurité dans tous les territoires du Royaume ont été salués, ainsi que leur rôle central dans la stabilité nationale.

Des élections sous le signe de la transparence

À l’approche des prochaines échéances électorales, le ministère de l’Intérieur a réaffirmé son engagement à garantir un scrutin transparent, équitable et inclusif. Il s’est engagé à travailler en coordination avec les partis politiques, dans un esprit de responsabilité partagée et de neutralité de l’administration.

L’objectif est clair : assurer la crédibilité de l’ensemble du processus électoral, de l’organisation à la proclamation des résultats.

Vers une nouvelle dynamique territoriale

Le renforcement de la régionalisation avancée a également occupé une place centrale dans les échanges. Le ministère a insisté sur la nécessité d’accélérer le transfert effectif des compétences aux régions, et de leur donner les moyens d’exercer pleinement leurs attributions.

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a été saluée comme un levier essentiel de réduction des inégalités et de promotion du capital humain dans les territoires les plus vulnérables.

Engagement total pour la démocratie et le développement

En conclusion, l’ensemble des responsables du ministère – au niveau central, territorial et sécuritaire – ont réaffirmé leur engagement ferme à mettre en œuvre les Hautes Orientations Royales.

Sous l’autorité de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le ministère de l’Intérieur se dit résolu à poursuivre son action au service de la démocratie, du développement et de la sécurité du Royaume.

Article19.ma