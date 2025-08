Météo – Une nouvelle vague de chaleur sur le Maroc, du 2 au 6 août (DMN)

Soyez vigilants. Et pour cause, les prévisions de la Direction de la météorologie nationale (DMN) signalent des températures maximales qui devraient osciller entre 41 et 45°C.

D’ailleurs, dès ce samedi 2 août 2025 , les fortes chaleurs toucheront plusieurs provinces, notamment Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Settat, El Kelaa des Sraghna, Marrakech, Moulay Yacoub, Taounate, Larache, Ouezzane, Tata, Tinghir, Zagora, Rehamna, Khemisset, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, Errachidia, Khénifra et Fès, précise la même source.

Le phénomène se poursuivra le dimanche 3 et le lundi 4 août , affectant principalement les provinces de Tata, Zagora, Khouribga, Ouezzane, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, El Hajeb, Fès, Sefrou, Moulay Yacoub, Taounate et Taza.

La chaleur persistera les mardi 5 et mercredi 6 août dans les régions de Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Zagora, Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara, Fquih Ben Salah et Beni Mellal, ajoute la DMN.

Article19.ma