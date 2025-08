Ras-le-bol – Les USA et 13 autres pays dénoncent “les menaces” des services de renseignement iraniens

L’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Tchéquie condamnent l’augmentation des menaces d’État que les services de renseignement iraniens font peser sur leurs territoires respectifs.

“Nous sommes unis dans notre opposition aux tentatives de meurtre, d’enlèvement et de harcèlement de personnes en Europe et en Amérique du Nord menées par les services de renseignement iraniens, qui constituent des violations flagrantes de notre souveraineté”, lit-on, ce jeudi, dans un communiqué du Quai d’Orsay.

“Les services de renseignement iraniens collaborent de plus en plus avec les organisations criminelles internationales pour cibler des journalistes, des opposants, des citoyens de confession juive et des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires en Europe et en Amérique du Nord. Ces actions sont inacceptables”, précise le communiqué.

Et d’ajouter : “Nous considérons toutes ces attaques, quelle qu’en soit la cible, comme des violations de notre souveraineté. Nous nous engageons à travailler ensemble pour prévenir ces actes et nous appelons les autorités iraniennes à mettre un terme immédiat à ces actions illégales dans nos territoires respectifs.”

Article19.ma