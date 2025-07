Solidarité – Le Maroc décide d’envoyer une aide humanitaire d’urgence au peuple Palestinien

Le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire et médicale d’urgence en faveur du peuple palestinien frère, en particulier les populations de la bande de Gaza, indique, mercredi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

« Cette aide, d’un volume total de près de 180 tonnes, est composée de denrées alimentaires de première nécessité, de lait et de produits spécialement destinés aux enfants, ainsi que de médicaments et de matériel chirurgical pour les populations les plus vulnérables. Elle comprend, en outre, des couvertures, des tentes adaptées et d’autres équipements, précise la même source.

L’aide empruntera un itinéraire spécialement aménagé, permettant un acheminement rapide et direct aux bénéficiaires palestiniens.

Cette aide humanitaire s’inscrit dans le cadre de la solidarité concrète qui anime constamment le Royaume du Maroc, ainsi que de l’engagement indéfectible de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods, envers la cause de la Palestine et son peuple frère », conclut le communiqué.

Article19.ma