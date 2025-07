Fête du Trône – Washington salue « l’ère de paix et de prospérité » avec le Maroc

Ce mercredi 30 juillet 2025, à l’occasion de la Fête du Trône, les États-Unis ont adressé leurs félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain, saluant l’anniversaire de l’accession du Souverain au Trône du Royaume (Marco Rubio, Secrétaire d’État)

Dans une déclaration officielle publiée ce mercredi 30 juillet, les États-Unis ont souligné les liens historiques et stratégiques unissant les deux pays.

« En tant que l’un de nos plus anciens et proches amis, nous accordons une grande valeur à notre partenariat durable avec le Maroc dans la promotion de la paix et de la sécurité », indique le communiqué.

Washington a également affirmé sa volonté de consolider cette coopération sous la conduite des deux chefs d’État.

« Sous la direction du Président Trump et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, nous continuerons à construire une nouvelle ère de paix et de prospérité dans les années à venir », conclut le message.

Article19.ma