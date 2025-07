Grâce royale – Mme Bouayach salue une avancée majeure contre la peine de mort

Témoignage. Au Maroc, à la suite de l’annonce royale marquant la Fête du Trône, la présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Amina Bouayach, a révélé que 23 détenus condamnés à mort ont bénéficié de la grâce royale, sur un total de 54 personnes actuellement incarcérées dans les couloirs de la mort.

Répondant aux questions de SNRT News, Mme Bouayach a précisé que cette initiative s’inscrit dans une tendance de longue haleine : « Pendant deux décennies et demie, la grâce royale a bénéficié à plus de 240 condamnés à mort, qui ont vu leur peine commuée », a-t-elle affirmé. Ce chiffre représente, selon elle, environ quatre fois et demie le nombre actuel de détenus condamnés définitivement à la peine capitale.

185 peines capitales déjà commuées

En complément, la présidente du CNDH a indiqué que 185 personnes au total ont bénéficié, depuis 1993, de la conversion de leur condamnation à mort en peine privative de liberté à durée déterminée.

Selon les données actualisées du CNDH, le nombre total de condamnés à mort au Maroc atteignait 86 à la fin de l’année 2024, dont 54 ont été définitivement jugés et 32 demeurent en phase d’appel ou de cassation, parmi lesquels une femme.

Une peine suspendue de fait depuis 1993

Pour rappel, le Maroc observe un moratoire de facto sur l’exécution de la peine de mort depuis 1993, année de la dernière exécution, celle du commissaire Tabit, reconnu coupable de crimes sexuels d’une extrême gravité.

À noter, la grâce royale serait “un pas de plus” vers la fin de la peine capitale, affirme-t-on.

Article19.ma