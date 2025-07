Chronique – Analyse thématique du Discours du Trône 2025 du Roi Mohammed VI : Entre développement territorial intégré et diplomatie régionale

Par Dr Mohamed Chtatou

Introduction

Le Discours du Trône, prononcé annuellement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’anniversaire de son accession au trône, constitue un moment privilégié de communication politique au Maroc. Le discours de 2025, prononcé le 29 juillet à l’occasion du 26ème anniversaire de l’accession au trône, s’inscrit dans une conjoncture particulière marquée par les défis du développement territorial et les enjeux géopolitiques régionaux. Cette allocution royale révèle une vision stratégique articulée autour de trois axes majeurs : la consolidation du modèle de développement économique, la promotion d’un développement territorial intégré pour réduire les disparités spatiales, et l’affirmation d’une diplomatie d’ouverture régionale. L’analyse thématique de ce discours permet d’appréhender les orientations stratégiques du Maroc pour les prochaines années et de saisir les enjeux sous-jacents à la politique royale contemporaine.

I. La consolidation du modèle de développement économique émergent

A. L’affirmation d’une performance économique résiliente

Le discours royal de 2025 s’ouvre sur un bilan économique positif, mettant en exergue la résilience de l’économie marocaine face aux crises conjoncturelles. Le souverain souligne que « l’économie nationale a maintenu un taux de croissance conséquent et régulier, au cours des dernières années » malgré « la succession d’années de sécheresse et de l’exacerbation des crises internationales ». Cette mise en avant de la performance économique s’inscrit dans une stratégie de communication visant à rassurer les acteurs économiques nationaux et internationaux sur la solidité des fondamentaux macro-économiques du royaume.

L’accent mis sur le « renouveau industriel sans précédent »témoigne d’une volonté de positionner le Maroc comme une puissance industrielle émergente. La mention du doublement des exportations industrielles depuis 2014, particulièrement dans les « métiers mondiaux », révèle une stratégie d’insertion dans les chaînes de valeur globales. Cette orientation s’inscrit dans la continuité des politiques sectorielles lancées depuis les années 2000, notamment le Plan d’accélération industrielle 2014-2020 et la Stratégie nationale d’accélération industrielle 2021-2030.

B. La diversification sectorielle comme levier de croissance

Le discours royal identifie cinq secteurs stratégiques comme « levier essentiel de notre économie émergente » : l’automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables, les industries agroalimentaires et le tourisme. Cette énumération reflète une volonté de diversification économique visant à réduire la dépendance aux secteurs traditionnels et à développer des avantages comparatifs dans les industries à forte valeur ajoutée.

La référence aux « infrastructures modernes, robustes et aux standards mondiaux » souligne l’importance accordée à la modernisation du capital physique comme préalable au développement économique. L’évocation des projets d’extension de la Ligne Grande Vitesse et des projets liés à la « sécurité hydrique et alimentaire » et à la « souveraineté énergétique » témoigne d’une approche systémique du développement infrastructurel, intégrant les enjeux de connectivité, de sécurité alimentaire et de transition énergétique.

C. L’insertion dans l’économie mondiale

Le positionnement du Maroc comme « terre d’investissement »et « associé responsable et fiable » révèle une stratégie d’attractivité internationale fondée sur la stabilité politique et institutionnelle. La mention de la liaison économique avec « plus de trois milliards de consommateurs à travers le monde »grâce aux accords de libre-échange illustre la politique d’ouverture commerciale menée par le royaume depuis les années 1990.

Cette insertion dans l’économie mondiale s’accompagne d’une volonté de positioning concurrentiel, comme en témoigne la référence à une « économie compétitive, plus diversifiée et plus ouverte ». Cette orientation reflète l’adaptation du modèle économique marocain aux exigences de la mondialisation tout en préservant les équilibres macro-économiques.

II. Le développement territorial intégré : vers un « Maroc sans deux vitesses »

A. Le diagnostic des disparités territoriales

Le discours royal de 2025 établit un diagnostic lucide des disparités territoriales persistantes au Maroc. La reconnaissance que « certaines zones, surtout en milieu rural, endurent encore des formes de pauvreté et de précarité »traduit une prise de conscience des limites du modèle de développement concentré sur les pôles urbains. Cette situation est qualifiée de ne reflétant « en rien Notre vision de ce que devrait être le Maroc d’aujourd’hui », révélant un décalage entre les ambitions royales et la réalité territoriale.

L’affirmation catégorique qu’« il n’y a de place, ni aujourd’hui, ni demain pour un Maroc avançant à deux vitesses » constitue le leitmotiv du discours et exprime une volonté politique forte de réduction des inégalités spatiales. Cette formule, particulièrement marquante, synthétise l’enjeu majeur du développement territorial marocain et annonce une réorientation des politiques publiques.

Pas de Maroc à deux vitesses dorénavant

B. L’approche du développement territorial intégré

Le passage des « canevas classiques du développement social à une approche en termes de développement territorial intégré »marque une évolution conceptuelle significative. Cette approche implique une vision holistique du développement qui dépasse les logiques sectorielles pour adopter une perspective territoriale transversale. L’objectif affiché est que « les fruits du progrès et du développement profitent à tous les citoyens » sans « distinction ni exclusion ».

Les « programmes de développement territorial fondés sur la valorisation des spécificités locales » révèlent une volonté de prise en compte des particularités territoriales dans l’élaboration des politiques publiques. Cette approche s’inscrit dans la lignée de la régionalisation avancée tout en l’approfondissant par une attention accrue aux dynamiques locales.

C. Les quatre piliers du développement territorial

Le discours royal identifie quatre domaines prioritaires pour les nouveaux programmes de développement territorial. Premièrement, la « promotion de l’emploi » par la « valorisation des potentialités économiques régionales »traduit une volonté de développement endogène fondé sur les ressources locales. Cette orientation vise à créer des dynamiques économiques territorialisées et à réduire l’exode rural.

Deuxièmement, le « renforcement des services sociaux de base », particulièrement l’éducation et la santé, répond à un impératif de justice spatiale et de préservation de la « dignité des citoyens ». Cette priorité révèle la persistance des déficits en matière d’accès aux services publics dans certaines zones du territoire.

Troisièmement, l’« adoption d’un modèle de gestion proactive et durable des ressources en eau » répond aux défis du « stress hydrique et du changement climatique ». Cette préoccupation environnementale témoigne d’une prise en compte croissante des enjeux écologiques dans les politiques de développement.

Quatrièmement, le « lancement des projets de mise à niveau territoriale intégrée » en « résonance avec les mégaprojets »révèle une volonté d’articulation entre les grandes infrastructures nationales et les projets territoriaux.

III. La diplomatie d’ouverture : entre réconciliation maghrébine et consolidation internationale

A. La main tendue vers l’Algérie

Le volet diplomatique du discours royal accorde une place centrale aux relations avec l’Algérie, révélant l’importance stratégique accordée à cette question. L’affirmation de la fraternité entre les peuples marocain et algérien, liés par « la langue, la religion, la géographie et le destin commun », traduit une approche fondée sur les solidarités historiques et culturelles.

La proposition d’un « dialogue franc et responsable » et « fraternel et sincère » témoigne d’une volonté de dépolitisation des relations bilatérales au profit d’une approche pragmatique. Cette ouverture s’inscrit dans une stratégie de long terme visant à « dépasser cette situation regrettable » et à construire l’unité maghrébine.

B. La vision de l’intégration maghrébine

L’évocation de l’« Union du Maghreb » et de la conviction qu’« elle ne pourra se faire sans l’implication conjointe du Maroc et de l’Algérie » révèle une conception géopolitique régionale. Cette vision s’inscrit dans la continuité des idéaux de l’indépendance tout en tenant compte des réalités contemporaines.

La référence aux « autres États frères » témoigne d’une approche inclusive de l’intégration maghrébine qui dépasse le seul axe maroco-algérien pour englober l’ensemble de la région.

C. La consolidation du soutien international sur le Sahara

La satisfaction exprimée concernant le « soutien international croissant à la Proposition d’Autonomie » révèle une stratégie diplomatique fructueuse. La mention spécifique du Royaume-Uni et du Portugal témoigne d’une diversification géographique du soutien international au-delà des alliés traditionnels.

L’objectif d’une « solution consensuelle qui sauve la face à toutes les parties, où il n’y aura ni vainqueur ni vaincu »traduit une approche pragmatique visant à sortir de la logique de confrontation pour privilégier la recherche de compromis.

IV. Les enjeux transversaux et les perspectives d’avenir

A. La modernisation institutionnelle

L’évocation de la préparation du « Code général des élections »en vue des « prochaines législatives » témoigne d’une préoccupation de modernisation du cadre juridique électoral. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des réformes institutionnelles engagées depuis la Constitution de 2011.

L’ouverture de « consultations politiques » avec les « différents acteurs » révèle une volonté d’associer les forces politiques à la préparation du scrutin, témoignant d’une approche consensuelle de la réforme électorale.

B. La reconnaissance des forces de sécurité

L’hommage rendu aux Forces Armées Royales et aux autres corps de sécurité souligne l’importance accordée à la stabilité sécuritaire comme préalable au développement. Cette reconnaissance témoigne du rôle central des institutions sécuritaires dans la stratégie nationale.

C. La dimension symbolique et spirituelle

La conclusion du discours par une référence coranique (« Qu’ils adorent le Seigneur unique de cette Maison qui les a nourris contre la faim et les a rassurés contre la peur ») inscrit le projet national dans une perspective spirituelle et transcendante. Cette dimension révèle l’importance de la légitimité religieuse dans l’exercice du pouvoir royal.

Conclusion

L’analyse thématique du Discours du Trône 2025 révèle une vision stratégique articulée autour de trois axes complémentaires : la consolidation d’un modèle de développement économique émergent, la promotion d’un développement territorial intégré pour réduire les disparités spatiales, et l’affirmation d’une diplomatie d’ouverture régionale. Cette triple orientation témoigne d’une maturité politique qui conjugue ambition de développement, souci d’équité territoriale et responsabilité géopolitique.

Le leitmotiv du « Maroc sans deux vitesses » constitue le fil conducteur de ce discours et révèle une prise de conscience des limites du modèle de croissance concentrée. L’approche du développement territorial intégré proposée marque une évolution conceptuelle significative qui pourrait redéfinir les modalités de l’action publique au Maroc.

Sur le plan diplomatique, la main tendue vers l’Algérie et la vision de l’intégration maghrébine témoignent d’une maturité géopolitique qui privilégie le pragmatisme sur l’idéologie. Cette orientation pourrait contribuer à débloquer les dynamiques régionales et à renforcer la position du Maroc dans son environnement géopolitique.

L’ensemble de ces orientations révèle une conception renouvelée du développement national qui intègre les enjeux de justice spatiale, de durabilité environnementale et de stabilité régionale. Cette vision pourrait constituer un nouveau paradigme pour les politiques publiques marocaines des prochaines années.

