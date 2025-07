Vision – L’ONDA change de cap : une nouvelle identité pour des ambitions à haute altitude

Dans le sillage de sa stratégie “Aéroports 2030”, l’Office National des Aéroports dévoile une nouvelle identité visuelle. Entre modernisation, excellence opérationnelle et rayonnement international, ce rebranding marque une étape clé dans la transformation des infrastructures aéroportuaires marocaines.

L’ONDA entre dans une nouvelle phase de son développement. Portée par la stratégie « Aéroports 2030 », cette refonte intervient dans un contexte national marqué par des enjeux majeurs : la CAN 2025, la Coupe du Monde 2030, et plus globalement la Vision stratégique du Royaume. L’objectif est clair : faire des aéroports marocains des hubs modernes, efficaces et à la hauteur des plus hauts standards internationaux.

Un logo symbolique, un nom fédérateur

La nouvelle identité visuelle s’inscrit dans un équilibre subtil entre tradition et modernité. Inspiré du zellige marocain et des formes géométriques traditionnelles, le logo évoque aussi l’ouverture sur le monde avec les quatre points cardinaux. Les couleurs – le bleu du ciel et l’ocre de la terre – ancrent visuellement la marque dans le paysage national.

Côté naming, l’ONDA adopte désormais une marque voyageurs claire et fédératrice : « Airports of Morocco – مطارات المغرب », visible dans tous les aéroports du pays. Une manière de renforcer l’expérience passager et de mieux incarner le lien direct avec les usagers.

Trois piliers de transformation

Cette évolution n’est pas qu’esthétique : elle s’appuie sur trois axes majeurs :

L’accélération du développement des infrastructures aéroportuaires, pour accompagner la montée en puissance du trafic aérien ;

L’amélioration de l’expérience client, avec des services repensés pour répondre aux meilleurs standards internationaux ;

Une transformation organisationnelle profonde, visant à faire de l’ONDA un groupe moderne, agile et performant.

Le déploiement de cette nouvelle identité visuelle débutera en août 2025, à la fois sur les supports numériques et physiques dans l’ensemble des aéroports du Royaume.

